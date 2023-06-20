Лузеры промышленного мира Telegram-канал «СерпомПо»

20.06.2023, 13:58

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Самодовольство российского начальства не вызывает ничего, кроме усмешки.

Раньше все гордились индустриализацией, теперь в ходу убогое «импортозамещение» - провальное «догоняющее развитие» и поставки сырья на мировые рынки.

Выступает исполняющий обязанности главы Таможенной службы РФ Руслан Давыдов и с гордостью сообщает: «Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении».

Что в Китай поставляется взамен? Нефть? Где российские автомобили? Где российская строительная техника? Почему по структуре торговли Россия – сырьевая страна, а Китай – промышленная? Что же вы, путинцы, за четверть века сделали?

Кстати, таможенная статистика нашей страны скрыта путинцами от народа, начиная с весны 2022 года. Возобновлять ее публикацию не планируется. Незамысловатый трюк для сокрытия провалов.

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