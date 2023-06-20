Ученые реконструировали облик девушки, жившей в VII веке 20.06.2023, 14:02

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Анализ костей показал, что девушка в детстве переехала в Англию из Центральной Европы.

Британские исследователи использовали череп из захоронения VII века, найденного недалеко от Кембриджа для реконструкции облика средневековой девушки. Она погибла в возрасте около 16 лет и была захоронена с богато украшенным нательным золотым крестом, инкрустированным гранатами. Анализ костей показал, что девушка в детстве переехала в Англию из Центральной Европы, пишет «Хайтек».

Археологи использовали подробные измерения черепа для реконструкции внешности девушки. Собранные данные были заложены в компьютерную модель и дополнены мягкими тканями на основе данных о средней толщине тканей, характерной для европеоидных женщин. Исследователи точно не знают, какого цвета были ее глаза и волосы (для этого требуется анализ ДНК, который не проводился), эти детали были дополнены условно.

Исследователи уверены, что полученное изображение дает хорошее представление, что эта молодая женщина могла выглядеть за несколько месяцев перед смертью. «Было интересно наблюдать за построением ее лица. Ее левый глаз был немного ниже правого, примерно на полсантиметра. Это было бы весьма заметно в жизни», — рассказывает Хью Моррисон, один из авторов исследования.

Археологи также использовали анализ изотопного состава костей и зубов для того, чтобы больше узнать о прошлом девушки. Анализ показал, что примерно в возрасте 7 лет девушка переехала в Англию из региона, расположенного недалеко от Альп, возможно, с юга современной Германии. Переезд вызвал характерное изменение доли белка в рационе, которой прослеживается в составе костей и зубов.

Несмотря на многочисленные данные, собранные учеными, причина ее смерти пока остается непонятной — вероятно, девушка болела, но чем именно неизвестно. Она была найдена в необычном для Британии захоронении: лежащей на резной деревянной кровати с крестом, золотыми булавками и в красивой одежде.

В конце VII века папа Римский отправил миссию паломников, призванных обратить в христианство языческих британских королей. Возможно, эта девушка была частью этой миссии и принадлежала к знатному роду.

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