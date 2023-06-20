Президент Литвы: Долг международного сообщества – изолировать режим Лукашенко 20.06.2023, 14:15

Гитанас Науседа

фото: delfi

Гитанас Науседа призвал к жестким международным санкциям в отношении Беларуси.

В годовом докладе, зачитанном во вторник в литовском Сейме, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что угрозу Литве представляет не только Россия, занимающаяся ядерным шантажом и продолжающая жестокую войну в Украине. По его словам, настораживает поведение Китая и зависимой от Кремля Беларуси. В связи с этим, президент Литвы подчеркнул, что необходимо стремиться к тому, чтобы внимание США оставалось неизменным в актуальном для Литвы геополитическом регионе.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы внимание США к безопасности Литвы оставалось неизменным. У нас много общих интересов. Мы не только стремимся остановить российскую агрессию, но и с настороженностью наблюдаем за ростом роли Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, развитием отношений с Россией, экономическим шантажом», - сказал Науседа в своем четвертом годовом докладе.

«В ближайшие десятилетия мы, вероятно, будем видеть еще более тесное сотрудничество между авторитарными режимами. Мы должны быть готовы», - добавил литовский президент.

По его словам, Россия, в частности, использует все возможные средства деструкции в странах, не входящих в НАТО и ЕС.

«На наших глазах используется весь пакет инструментов гибридной войны – от дезинформации и пропаганды до вербовки агентов, подкупа и шантажа», - сказал президент, отметив, что Литва в этом отношении также является мишенью.

«Давайте не будем питать иллюзий – мы тоже на прицеле. Мы должны уделять еще больше внимания предотвращению подрывной деятельности, укреплению органов разведки и контрразведки. Я призываю бывших сотрудников и нынешних государственных политиков хорошо подумать, не вредит ли сведение личных счетов национальной безопасности, - заявил Науседа.

В годовом докладе президент акцентировал внимание на положении Беларуси, которая все больше зависит от России. По его словам, соседняя с Литвой страна требует особого внимания, когда речь идет о безопасности.

«Беларусь требует нашего особого внимания. Режим этой страны загнал себя в паутину зависимости от России и теперь позволяет ей себя переварить. В то же время исчезает и Беларусь. Это уже привело и к строительству небезопасной Белорусской АЭС, и к преступлениям против человечности в Буче и Ирпене, куда из Беларуси приезжали убийцы в форме российской армии», - сказал Науседа.

«Ситуация с правами человека в Беларуси стремительно ухудшается. Лидеры оппозиции задержаны, партийная деятельность преследуется, пытки стали нормой. Независимые СМИ уничтожены, активные организации гражданского общества закрыты. Введенная смертная казнь за теракты стала булавой контроля тоталитарного общества», - сказал он, добавив, что Литва должна изолировать минский режим.

«Обязанность международного сообщества, а вместе с тем и Литвы – изолировать белорусский режим и применять жесткие международные санкции. Мы должны добиваться освобождения и реабилитации политзаключенных в этой стране, а также проведения прозрачных и демократичных выборов», - сказал Науседа.

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