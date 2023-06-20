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Резников: Следующий день рождения буду праздновать в Крыму

  • 20.06.2023, 14:20
Резников: Следующий день рождения буду праздновать в Крыму
Алексей Резников
Фото: Getty Images

Министр обороны Украины хочет позвать на праздник своих коллег из западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность в том, что наши Вооруженные силы в течение года освободят Крым от российской оккупации. Следующий свой день рождения он намерен праздновать на полуострове.

Об этом Резников сказал в интервью изданию «Настоящее время». 18 июня 2024 года министру исполнится 58 лет.

По этому поводу он планирует пригласить на праздничный ужин в Крыму министров обороны стран – партнеров Украины.

«Глава Пентагона Ллойд Остин, уже прощаясь, загодя поздравил меня с наступающим скорым моим днем рождения. Говорит: «Мы все, присутствующие здесь министры обороны, желаем всего хорошего. Но ты же должен понимать, что ты всех министров должен пригласить на ужин». Я говорю: «Принимается». Поэтому я думаю, что следующий ужин и мой день рождения мы отгуляем в Крыму», – рассказал Резников.

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