«Любое передвижение за пределы дворца может стать последним»6
- 20.06.2023, 14:34
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Почему диктатор так боится за свое здоровье?
Тема здоровья синепалого неисчерпаема. Показушное наплевательство и мачизм ломаются о суровую действительность, пишет Telegram-канал «Ник и Майк», комментируя расследование о здоровье Лукашенко.
А в ней страх, что любое передвижение за пределы дворца может стать последним. Это требует скорой в кортеже. На месте же приходится разворачивать целый медкомплекс для реанимации, если что.
Заведует организацией служба безопасности синепалого. Именно она организует выделение целых отделений в подходящих больницах и расставляет охрану.