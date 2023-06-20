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«Любое передвижение за пределы дворца может стать последним»

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  • 20.06.2023, 14:34
  • 7,260
«Любое передвижение за пределы дворца может стать последним»

Почему диктатор так боится за свое здоровье?

Тема здоровья синепалого неисчерпаема. Показушное наплевательство и мачизм ломаются о суровую действительность, пишет Telegram-канал «Ник и Майк», комментируя расследование о здоровье Лукашенко.

А в ней страх, что любое передвижение за пределы дворца может стать последним. Это требует скорой в кортеже. На месте же приходится разворачивать целый медкомплекс для реанимации, если что.

Заведует организацией служба безопасности синепалого. Именно она организует выделение целых отделений в подходящих больницах и расставляет охрану.

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