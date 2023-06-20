Как выглядит белорусский паспорт под ультрафиолетом? 5 20.06.2023, 14:42

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Белорусы нашли скрытые символы.

Белорусский паспорт таит в себе много секретов, но некоторые из них любой житель страны может увидеть, просто поднеся его к ультрафиолету. Например, некоторые пользователи соцсетей cделали это с помощью УФ-лампы для маникюра.

В TikTok появилось несколько подобных видео. Одно из них даже «залетело» на 2,5 млн просмотров.

Оказывается, под ультрафиолетом в белорусском паспорте «проявляются» ранее скрытые символы. При обычном свете они не видны, так как нарисованы люминесцентной краской.

Один из них — слово «пашпарт», другой — изображение папоротника. А еще видны номера страниц.

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