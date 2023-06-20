Как выглядит белорусский паспорт под ультрафиолетом?5
- 20.06.2023, 14:42
- 8,778
Белорусы нашли скрытые символы.
Белорусский паспорт таит в себе много секретов, но некоторые из них любой житель страны может увидеть, просто поднеся его к ультрафиолету. Например, некоторые пользователи соцсетей cделали это с помощью УФ-лампы для маникюра.
В TikTok появилось несколько подобных видео. Одно из них даже «залетело» на 2,5 млн просмотров.
Оказывается, под ультрафиолетом в белорусском паспорте «проявляются» ранее скрытые символы. При обычном свете они не видны, так как нарисованы люминесцентной краской.
Один из них — слово «пашпарт», другой — изображение папоротника. А еще видны номера страниц.
@pitosha83 то, что не увидишь глазом🧙🪄😉 #паспорт #РБ #Беларусь #ультрафиолет #беларус ♬ Bitter Sweet Symphony (Live) - Rockin'1000