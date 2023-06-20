Пионтковский: Китай и США договорились 5 20.06.2023, 14:47

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Андрей Пионтковский

Это неприятная новость для Кремля.

Российский оппозиционный политолог и публицист Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, заявил, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы КНР Си Цзиньпина повлекла за собой неприятную и неожиданную новость для Кремля.

Речь идет о том, что Китай дал гарантии не поставлять летальную помощь РФ для использования в Украине. Кроме того, Си Цзиьпин продемонстрировал желание налаживать отношения с США.

«На мой взгляд - это даже маленькая сенсация.

Я ориентируюсь на агентство «Синьхуа», которое дало официальное коммюнике об этой встрече. Исключительно благожелательный тон. «Мы не желаем бросать вызов США, в мире есть достаточно места для нашего совместного развития и т.д.». Это сенсационные формулировки», – заявил Пионтковский в интервью Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

Также эксперт отметил, что Китай и США остановились на старой и проверенной формуле относительно Тайваня. То есть формально США не признают независимость Тайваня, а также всячески рекомендуют тайванскому правительству не стремиться к этому. Но де-факто Тайвань остается независимым. «Я думаю, что закончился период резкого обострения в отношениях США и Китая», – сказал Пионтковский.

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