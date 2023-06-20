Какая погода ждет белорусов на неделе? 1 20.06.2023, 14:57

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Прогноз на 21-23 июня.

21 июня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь ночью по юго-востоку страны сохранится влияние теряющего активность фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10 +16°С, максимальная днем +26 +31°С.

22 июня ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем c территории Польши ожидается перемещение системы фронтальных разделов. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный, юго-западный 4-9, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +10°С по северо-востоку до +18°С по западу, днем +23 +30°С.

23 июня ночью сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся на Брянскую область России, днем погоду в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11 +18°С, днем +24 +30°С.

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