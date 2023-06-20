Степан Григорян: Лукашенко послал сигнал для российской агентуры в Армении 20.06.2023, 15:02

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Степан Григорян

В Кремле знают, что Ереван хочет выйти из ОДКБ.

Лукашенко провел встречу с главами МИД государств-членов ОДКБ, на которой призвал «держаться вместе» и «усиливать интеграцию».

Насколько это отвечает интересам самих стран ОДКБ? Об этом сайт Charter97.org поговорил c одним из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывшим депутатом Верховного Совета республики и экс-послом Армении в России Степаном Григоряном.

— В случае с Арменией, конечно, это не отражает интересы армянской стороны, это очевидно. Я сожалею, что министр иностранных дел Армении участвует в этом заседании, мы всегда рекомендовали нашему правительству выйти из ОДКБ, потому что организация не отражает интересы армянского народа.

Я только один пример приведу, чтобы было понятно, насколько ОДКБ угрожает нашим интересам. Ни для кого не секрет, что после войны 2020-го года минимум в четырех-пяти местах Азербайджан зашел на территорию Армении. Есть соответствующие резолюции, заявления США, Франции, Евросоюза, Европарламента, ПАСЕ. Это было и в сентябре прошлого года, когда азербайджанские войска подошли к Джермуку, это город в Армении, находящийся на расстоянии около 10 километров от границы. Даже тогда ОДКБ не осудила агрессию против Армении.

А люди не понимают, что это означает, говорят «значит, для вас это плохая организация». Это опасная организация, потому что ОДКБ утверждает, что это якобы приграничные споры. Получается, что азербайджанские войска зашли на территорию Армении в районе Черных озер на три километра, в районе Джермука на семь-восемь километров, но эта организация говорит, что это приграничные споры. Поэтому ОДКБ опасна для нашей территориальной целостности, нашу территорию они не признают юридически.

Понятно, что не надо ездить на эти совещания ОДКБ, надо выходить из организации. То, что я вам сейчас говорю, это не только экспертная оценка Степана Григоряна. Недовольство периодически выражает Никол Пашинян, премьер-министр Армении и Арарат Мирзоян, министр иностранных дел. Если посмотреть их выступления за последние три месяца в контексте ОДКБ, они эти же претензии представляют в разной форме, но, к сожалению, не решаются выйти из ОДКБ. То есть ОДКБ — не для нас, всякая интеграция в рамках организации не имеет никакого отношения к интересам Армении.

— Насколько такие заявления являются инициативой Лукашенко или это делается по просьбе Путина?

— У меня нет сомнений, что это делается по просьбе Путина. Другое дело, что в данный момент это совпадает с интересами Лукашенко, не Беларуси, а конкретно Лукашенко. Никто не хочет быть марионеткой при Путине, чтобы это так явно было видно, поэтому и звучат эти призывы присоединиться к союзу Беларуси и России, чтобы не было такой смешной ситуации.

Лукашенко не хочется быть такой одиозной фигурой при военном преступнике, это никому не нравится. Поэтому он пытается развивать такие инициативы. Помните его инициативу, что «сейчас Россия передислоцирует на нашу территорию ядерное оружие, входите в союз Беларуси и России, чтобы ядерное оружие и у вас было»? Подобные инициативы не случайны.

— Токаев тогда отказался вступать в такой союз и подчеркнул безъядерный статус Казахстана.

— Да, это известная вещь, Казахстан всегда старается свой суверенитет отстоять. Реакция Токаева была важна и очень к месту, потому что Казахстан важный игрок в ОДКБ. В случае с Арменией у нас такой политический вопрос даже не стоит, и это хорошо. Но, с моей точки зрения, из ОДКБ надо выходить, эта организация действительно очень опасна для нашей территориальной целостности.

— Сегодня белорусский диктатор заявил, что «Армения высказывает обоснованные претензии к ОДКБ». Ранее он кричал на Пашиняна, что претензии необоснованны. Что изменилось?

— В Армении агентура России очень влиятельная, они знают, что в повестке дня правительства стоит вопрос о выходе из ОДКБ. Понятно, что будет, если одна из стран выйдет из организации. Это может просто разрушить ОДКБ, они боятся этого, поэтому и был сделан такой жест якобы понимания. Тем более, что Кыргызстан и Таджикистан также недовольны именно реакцией ОДКБ на их какие-то конфликты. Поэтому сейчас такой жест и делают, чтобы в Армении активизировалась пророссийская агентура, которой у нас их полно. Они начнут делать такие выступления, мол, «видите, они понимают, а вы их критикуете и так далее». Это достаточно примитивный ход, но такое иногда проходит.

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