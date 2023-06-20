Президент Еврокомиссии подтвердила выделение Украине помощи на 50 миллиардов евро 1 20.06.2023, 15:15

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Урсула фон дер Ляйен раскрыла условия выделений помощи.

Европейский Союз выделит пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

- Мы предлагаем кредит для Украины на следующие 4 года в размере до 50 миллиардов евро, - сообщила она.

Как уточнила фон дер Ляйен, это позволит обеспечить предсказуемое финансирование на пути к ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 19 июня. Не стало секретом, что темой общения стали дальнейшая финансовая поддержка Украины и вопросы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.

Уже 20 июня стало известно, что Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

Как сообщил Bloomberg, помощь буде предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 года. При этом размер ежегодной помощи будет меньше, чем 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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