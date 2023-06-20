Что известно о ядерном оружии, которое Кремль планирует разместить в Беларуси 1 20.06.2023, 15:20

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иллюстративное фото Reuters

Внешне это может быть обычная ракета.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что начал получать тактическое ядерное оружие из РФ, но это не стратегические межконтинентальные ракеты, а боезаряды ограниченной мощности.

Об этом «Апострофу» рассказал украинский политический аналитик, эксперт по ракетным вооружениям Александр Кочетков.

- Тактическое ядерное оружие, которое россияне планируют разместить в Беларуси или уже там разместили, ничем не отличается от «обычных вооружений». Внешне это может быть обычная ракета – «Калибр», «Кинжал» или «Искандер», – но с ядерным зарядом определенного объема, который соответствует ТТХ самой ракеты. Средства доставки тактического ядерного оружия могут варьироваться, но, принципиально, это не стратегические ядерные ракеты, которые могут, в том числе, запускать с подводных лодок и такие ракеты тяжелее сбить, - сказал Кочетков.

По его словам, тактическое ядерное оружие, которое россияне могут теоретически применить с территории Беларуси - это уже «привычные» ракеты, какими они уже полтора года терроризируют Украину.

«Они будут сбиты нашими ПВО, как и «обычные ракеты». Тактическое ядерное оружие технически спроектировано так, что в случае поражения силами ПВО ядерного взрыва в воздухе не произойдет. Он будет, если ракета в штатном режиме достигает цели, а не когда ее уничтожили в полете. В случае сбития тактической ядерной ракеты, сильного заражения местности не будет», - отметил эксперт.

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