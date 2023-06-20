Будет интересно
- Олеся Яхно
- 20.06.2023, 15:24
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Начинается долгий этап в отношениях США и Китая.
Несмотря на достаточно общие формулировки по результатам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Пекине, противостояние и долгосрочность внимания друг к другу одновременно – ощутимы.
Блинкен говорил (это из опубликованного коммюнике) о «важности сохранения открытых каналов коммуникации по всему спектру вопросов, чтобы уменьшить риск ложного восприятия и расчетов», а также о том, что «США поддерживают международный порядок, основанный на правилах».
Ган же отметил, что «отношения США и Китая сейчас на худшем уровне, и что это невыгодно обеим сторонам». А также о том, что «Китай стремится выстраивать предсказуемые и конструктивные двусторонние отношения и надеется, что Вашингтон со своей стороны продемонстрирует объективное и рациональное понимание Китая».
Эти общие формулировки так красноречиво демонстрируют разные позиции (для тех, кто понимает), но и подчеркивают, что стороны будут искать если не позиции (потому что они разные), то подходы для сближения. И триггером здесь является Россия, которая своей войной дала старт турбулентностям и изменению баланса сил в разных регионах.
Блинкен пригласил Гана в Вашингтон. А Байден ранее еще говорил, что хочет встретиться с Си. Будет интересно.
Олеся Яхно, Facebook