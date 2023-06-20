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В Ивановском районе ОМОН «сражался» за 500 литров спирта

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  • 20.06.2023, 15:33
  • 2,538
В Ивановском районе ОМОН «сражался» за 500 литров спирта
иллюстративное фото

Помогали участковые местного райотдела и сотрудники прокуратуры.

Весьма представительная делегация силовиков наведалась в гости к жителю Ивановского района: опера уголовного розыска и участковые местного райотдела, сотрудники прокуратуры. И даже, как литературно описывает сайт УВД, «силовая поддержка ОМОНа». Причиной визита стали 47 канистр, содержащие почти 500 литров спиртосодержащей жидкости, приобретённые, как объяснил житель, с целью продажи во время поездки в Российскую Федерацию, пишет «Ганцевичский час».

Однако факты такой продажи, подрывающей традиции отечественного самогоноварения, очень быстро стали известны органам, за чем последовала санкция на обыск.

Сейчас «товар» изъят и отправлен на экспертизу, и к хозяину уже не вернётся. «Предпринимателю» светит штраф до 100 базовых величин с конфискацией упомянутой выше жидкости.

Сайт УВД не объясняет подробно, зачем для штурма обычного гаража с палёнкой понадобился ещё и ОМОН.

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