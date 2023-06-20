ВСУ разбили танковую роту РФ под Жеребянкой 20.06.2023, 15:40

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Попытка вернуть Пятихатки провалилась.

Подразделения российской армии предприняли попытку отбить село Пятихатки на Запорожском направлении фронта, бросив в бой несколько танковых рот со стороны села Жеребянки. Однако российские подразделения были разбиты украинскими военными из 128-й бригады на подходе из ПТУРов.

Как сообщает dialog.ua, об этом пишет крупный Telegram-канал «Николаевский Ванек», связанный с Николаевской областной военной администрацией.

«С Жеребянки одноклеточные танковыми ротами пытались вернуть Пятихатки, в итоге в следствии боев дорога на Жеребянку стала больше похожа на Чернобаевку судя по количеству уничтоженных российских танков. СЛАВА ПТУРЩИКАМ 128-ОЙ БРИГАДЫ!» - отмечено в сообщении.

Автор отметил, что видео разгрома российских танковых подразделений вскоре может появиться в Сети.

Жеребянки находится всего в километре от села Пятихатки и лежит на пути к Васильевке, откуда открывается прямая дорога на юг в сторону Мелитополя. Российские военные пропагандисты назвали освобождение Пятихаток серьезным успехом украинской армии на Южном направлении фронта.

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