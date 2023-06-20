«Всем заплати — виза золотая становится» 2 20.06.2023, 15:55

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Белорус рассказал, как пытается податься на польскую гостевую визу.

Житель Брестской области Кирилл решил открыть «гостевую визу» в Польшу. Ее могут сделать по приглашению от гражданина Польши, иностранца с постоянным или временным видом на жительство. Друг белоруса прислал ему приглашение, но дальше этого дело не идет. «Зеркало» рассказывает историю читателя и приводит мнение эксперта.

«Клацал сидел, но ничего не выпадает — без шансов»

Житель Брестской области Кирилл решил съездить в Польшу «на разведку» — посмотреть страну, а позже, возможно, переехать. Чтобы попасть в соседнюю страну, белорус решил сделать гостевую визу: у парня там живет друг, белорус с ВНЖ, который отправил ему приглашение.

— Мы занялись этим вопросом — два чайника, которые ничего не знали в этой теме, рассказывает Кирилл. — Другу пришлось повозиться, но в итоге он прислал мне это приглашение. Я начал пытаться подаваться на визу, узнавать, как все делается, потому что правила постоянно меняются.

Тут Кирилла ждала проблема, с которой сталкиваются многие белорусы, — нет свободных окон на подачу документов. Мужчина говорит, что уже больше двух недель караулит даты на сайте компании VFS Global, через который сейчас идет запись на подачу. Он признается, что пару раз попадал на свободные слоты, но они не подходили ему по категории визы, документы у него никто бы не принял. А вот словить удачу и записаться на свою категорию ему не удается.

— Окошки выпадают непонятно когда. Кто как говорит: то по понедельникам, то по пятницам, то по средам. Я пробовал в разные дни, в разное время: днем во время работы захожу, вечером по несколько раз, ночью. Клацал сидел, но ничего не выпадает — без шансов. Стал выяснять, в чем причина, — оказалось, что есть программисты, которые, скажем, настроили роботов, «перехватывающих» эти окошки, и потом перепродают где-то за 100 долларов. А самостоятельно зарегистрироваться невозможно, — уверен Кирилл.

Собеседник возмущен таким положением и платить посредникам не хочет. Хотя знакомые его убеждают даже не тратить время на попытки словить время на запись самому.

— Они сразу сказали: плати деньги и все. Но люди, с которыми я общался, готовы платить, потому что часто ездят, — рассуждает собеседник. — Кто-то зарабатывает, например, на перевозках товаров через границу — перевез туда что-то, потом обратно и отбил эти затраты. А таким, как я, кто хочет как турист съездить, платить дополнительно, чтобы тебя просто записали?

Более того, сейчас даже приглашение могут сделать платно — цена от 200 долларов. То есть виза, которая должна стоить 35 евро, обходится уже почти 350 долларов в пересчете. Ясно, что спрос порождает предложение, а раз выше спрос, то выше и цены. Но мне непонятно, почему я должен за что-то платить, когда даты должны быть в общем доступе.

Кирилл решил связаться с гродненским и минским офисами компании VFS Global и направил им свои вопросы. Пока ответ белорус не получил.

— Сначала я позвонил, высказал свое недовольство, что не могу зарегистрироваться. Мне сказали изложить свои жалобы письменно, но женщина подчеркнула, что сервис ориентирован на то, чтобы люди сами записывались, без посредников. «В этом наша миссия», — она сказала. А по факту… Ситуация неприятная, — считает белорус. — 9 июня я отправил письмо им на почту. Почему визовые центры не увеличивают количество мест? Почему не установят какую-нибудь верификацию, чтобы люди присылали свои фото и документы, проходили модерацию, а потом только они сами могли зарегистрироваться. И никакой робот, бот тут не влезет.

Приглашение, которое выдали Кириллу, действительно до конца сентября, он переживает, что так и не успеет записаться на подачу сам.

— Видимо, все-таки придется платить деньги посредникам, хотя я хотел бы получить какой-то ответ. В итоге выходит: тем заплати, другим заплати — виза золотая становится. И люди все равно платят, потому что кто-то за счет границы живет, у кого-то там родственники. Я понимаю, что туда едет много людей и нагрузка большая, но не понимаю, почему с проблемой не борются и не увеличивают количество окон.

«Кто-то придумывает ботов, кто-то — «помогаторов». Но если мы зайдем на сайт и я запишусь, а вы нет, это будет значить только то, что мне повезло, а вам — нет»

На самом деле верификация в визовых центрах по документам в Беларуси действует уже полгода — ее ввели в конце ноября 2022-го. Проверяют пользователей по личному идентификационному номеру в Межбанковской системе идентификации (МСИ). На это обращает внимание и Александр Либер — руководитель мониторинговой группы visastat.online, в том числе он консультирует по визовым вопросам.

МСИ — это система, используемая для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания. МСИ позволяет, единожды пройдя процедуру личной идентификации в одном из банков, получать обслуживание посредством цифровых каналов банков и других участников финансового рынка Беларуси в удобное для клиента время.

— Несколько месяцев назад визовые центры (это касается и оператора визовых услуг VFS Global, который работает по аккредитации польского консульства) внедрили систему подтверждения пользователя на сайте через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Без нее невозможно ни зарегистрироваться, ни тем более словить слот на подачу. Это значит, что технически боты становятся невозможны. Но все равно информация о них распространяется — люди придумали такой миф, потому что он все легко объясняет.

Раньше, когда было сложно самостоятельно записаться на подачу, во всем винили ботов, вылавливающих даты. Были они на самом деле или нет, никто не знает наверняка. Ни один визовый менеджер или программист однозначно на этот вопрос не ответит. Я, например, с ботами не сталкивался ни раньше, ни сейчас. Но авторы идеи ввести верификацию через МСИ полагались на то, что проблема все-таки в них. Визовые и туристические специалисты говорили, что это не так. При этом с внедрением МСИ проблема не решилась, не учтено большое число факторов, до сих пор людям действительно сложно записаться, и они пытаются найти какие-то объяснения.

— Что это за факторы?

— Во-первых, количество мест, которое выделяется на подачу, не соответствует запросу. Это самая главная проблема. То есть если консульство или визовый центр предоставляют 500 слотов, а на них (условно) 15 тысяч желающих, большинству не повезет на них попасть. И это большинство будет создавать определенную риторику, которая путает всех. Кто-то придумывает ботов, кто-то — «помогаторов», как сейчас и происходит. Но если мы с вами зайдем на сайт визового центра и я запишусь, а вы нет, это будет значить только то, что мне повезло, а вам — нет.

Во-вторых, играет роль сезонный спрос — летом он растет, пик будет где-то к концу июля. При этом количество слотов не увеличивают. И выходит, если осенью-весной у нас было мест мало, а желающих много, то сейчас мест столько же, а желающих в разы больше.

Ну и в-третьих, люди живут старой информацией, что визовый центр выбрасывает даты, к примеру, в среду, как было раньше. И люди продолжают приходить на сайт по средам, а в другие дни могут его не проверять. Визовый центр сейчас изменил этот подход, даты выбрасываются бессистемно, могут появиться и ночью, и утром, и в рабочее время, когда человек в офисе или за станком. И вот кто-то не успевает, а кто-то может спокойно словить их и в понедельник, и в воскресенье. И тут тоже у белорусов возникает диссонанс, как будто кто-то знает, когда даты появляются, а кто-то нет. Но основывается все на том, что кому-то везет больше, опять же, а кому-то меньше.

Повторюсь, нет ни у кого информации, что где-то есть какой-то бот, который выхватывает слоты, а потом они продаются за 100 долларов, потому что МСИ технически исключает эту возможность.

— Как получают места агентства, которые помогают записываться на визу за деньги?

— Логика следующая. Есть заявитель и есть агентство, которое оказывает услугу, то помогает записаться на подачу. И агентство мониторит выброс дат — либо обновляет страницы, либо в открытых чатах, где оповещают об окошках, подглядывает. Но такие «онлайн-радары» есть по тем же греческим или испанским визам, по Польше их нет, поэтому чаще всего их просматривают вручную. И вероятность, что агентство быстрее увидит выброшенные слоты, чем сам заявитель, очень высокая. Потому что там ресурсов больше, быстрее заполняют формы и нажимают кнопки, если упрощенно говорить.

Вот смотрите: агент получает, например, 10 заявок, и у него высокая мотивация их закрыть. Он сидит и постоянно мониторит сайт — да, это трудоемкий процесс, но это его работа. И как только появляется дата, он связывается с клиентом — тому приходит код, чтобы пройти верификацию через МСИ на сайте. И вот так «выхватывают» эту запись. При этом получиться может не сразу, и агентство дает себе время для подстраховки — например, на рабочую визу клиент может две недели ждать запись, хотя на эту категорию намного больше дат.

То есть в целом этот процесс может называться по-разному: продажа слотов, регистрация, словить запись. Терминов много, но суть одна. Нет какого-то ПО, которое бы все это делало. Даже если бы был какой-то бот, все равно есть момент верификации через СМС с кодом для входа на сайт.

— Реально самостоятельно записаться или пробовать бесполезно?

— Абсолютно точно возможно, но только если вы попадете на момент выброса дат (они видны всем одинаково). Есть еще важный момент — категория визы. Гостевая виза может быть как категории С, так и D. На D записаться проще, где-то за неделю, думаю, реально словить окно, но у многих есть настороженность: существует версия, что к этой категории виз внимательнее относятся польские пограничники. Поэтому многие запрашивают визу С, а слотов на нее выдают в десятки раз меньше, и словить их намного сложнее. Если на одно место — 20−30 желающих, какова вероятность, что человек в нужный момент увидит окошко? А если 50 желающих? Надо несколько суток постоянно обновлять сайт. Это просто охота!

При этом Польша и так дает гигантское число виз по сравнению с другими странами. Другое дело, как этими ресурсами пользуется визовый центр: когда он решит выбросить даты, оповестит об этом предварительно или нет, будет ли делать это по определенным дням. Когда слоты появляются в конкретные дни, люди знают это и все приходят записываться, из-за этого всегда перегружался сайт. Бессистемный выброс дат дает всем равные условия, но, с другой стороны, кто-то не может неделю их словить, а кто-то утром проснулся, почистил зубки, зашел и сразу увидел свободный слот. Такое действительно бывает. Тут нужно быть упорным, усидчивым и внимательным.

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