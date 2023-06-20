Второй фронт в российском тылу Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

20.06.2023, 16:08

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Бывшие зеки не будут подчиняться командирам.

Госдума приняла закон, освобождающий от уголовной ответственности участников боевых действий в Украине, если они совершили преступления небольшой или средней тяжести. Это касается контрактников, мобилизованных и добровольцев.

Закон распространяется на тех, кто совершил преступления до вступления закона в силу, то есть уже отбывающих наказание. Таким образом, российское государство готовится открыть двери исправительных колоний для желающих воевать. Если первоначально Евгений Пригожин вербовал заключенных в ЧВК «Вагнер» на основе секретных указов президента о помиловании и определял их в несуществующее ЧВК, то теперь желающие повоевать заключенные будут приняты в армию и будут настоящими военными.

Напомним, что в Советском Союзе широкая практика призыва таких людей на службу началась с 1967 года, когда срок службы в сухопутных войсках сократили с трёх до двух лет, а на флоте с четырех до трёх лет. Призывали в армию ранее судимых в основном в стройбат и железнодорожные войска. На флот их было запрещено призывать.

После появления в армии людей с тюремным опытом, в советских казармах расцвела дедовщина, списанная с зоновских порядков. Это стало первым шагом к разложению советский армии, где в 80-е годы в порядке вещей были насилие и убийства военнослужащих своими товарищами.

Нынешний массовый рекрутинг заключенных в вооруженные силы РФ для продолжения войны с Украиной станет еще одной вехой для разложения армии. Бывшие зеки не будут подчиняться командирам. Начнется насилие и побеги из фронтовых частей с оружием и убийства гражданских людей внутри России.

Нынешний Кремль о таких вещах не задумывается. Главное – сейчас сдержать напор ВСУ, а все остальное рассосется потом. Власть не понимает, что вооружая заключенных, давая им боевой опыт, страна получит «второй фронт» у себя в тылу, когда преступность в России будет не сдержать. Особенно нынешней российской полиции, привыкшей воевать с интеллигентными оппозиционерами, а не с бывшими заключенными злыми, жестокими и обстрелянными на украинской войне.

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