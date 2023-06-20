«Пока муж в рейсе, я занимаюсь собой» 15 20.06.2023, 16:16

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Истории пар, которые живут в браке на расстоянии.

Классический брак — это когда ночью борешься за одеяло, а утром — за место в ванной. Делить быт, воспитывать детей, раздражаться по всяким мелочам, при этом каждый вечер иметь возможность обнять и поцеловать друг друга — так живут тысячи белорусских семей. Местами скучно, зато понятно и привычно. Но есть и другой формат отношений — на расстоянии. Как живется парам, которые бо́льшую часть времени проводят порознь, читайте в материале onliner.by.

«Первые два месяца отдыхали друг от друга»

Андрей с женой недавно отметили 18-ю годовщину свадьбы — эта дата как раз совпала с их совместным отпуском. Получился почти медовый месяц — с учетом того, что весь последний год супруги живут по раздельности.

Как так вышло? На самом деле, типичная история. Андрей согласился переехать в Белосток по работе, чтобы развивать сеть клиентов в Польше. Его жена на перемены пока не решилась: в Беларуси она уже больше 25 лет работает музыкальным педагогом, ее жизнь налажена и кажется вполне комфортной. Детям тоже удобнее дома: старший учится в колледже, младший — в школе.

Каждый месяц Андрей садится в автобус и едет из Белостока домой в родные Ганцевичи (Брестская область). За счет рабочих суббот обычно удается насобирать отгулы и уехать сразу дней на пять-семь. Получается мини-отпуск. И каждый раз это очень волнительное событие.

— Я чувствую, что меня ждут — жена и дети. Я приезжаю с подарками, у всех такое приподнятое настроение, особенно в первые дни. Это очень приятное ощущение. Появилась свежесть в отношениях c женой, мне кажется, у нас все стало даже лучше, чем когда мы жили вместе. Первые два месяца почти не скучали друг по другу, отдыхали, наверное. А сейчас уже стали скучать, — смеется Андрей.

— А жена не жалуется, что ей тяжело с детьми?

— Изредка бывает. Когда все хорошо, то не жалуется. А потом говорит: «О, ты уехал, неделя не прошла, а уже кран протек». То есть бывают неотложные вопросы, когда мое присутствие не помешало бы. Но я обычно прошу знакомых помочь, плачу им за работу, чтобы жене не приходилось искать мастеров.

С деньгами вопросов не возникает: каждый раз Андрей оставляет определенную сумму на жизнь, а если вдруг не хватает, всегда есть банковские переводы. Одежда, еда — все это белорус старается привозить из командировок, чтобы максимально избавить семью от бытовых забот.

А вот полноценным воспитанием мальчиков на расстоянии заниматься не получается. Андрей из-за этого переживает: считает, что как раз в подростковом возрасте детям рядом нужен отец.

— Жена не всегда может строго детям ответить, жестко решить какой-то вопрос, поэтому я боюсь, чтобы дети «не разбаловались». А еще мне бывает грустно по вечерам, когда иду в магазин или куда-то в парк прогуляться и вижу семьи с детьми моего возраста. В такие моменты представляю, что мог бы идти вот так со своей женой и сыновьями. Конечно, не хватает постоянного общения с ними.

— Сколько брак на расстоянии может продлиться, как думаете?

— Зависит от пары, наверное. Мы еще год-два точно можем протянуть, но я думаю, что все равно надо что-то решать. Мы сейчас это обсуждаем, жена пока в раздумьях. Вроде бы и Польша ей нравится, но здесь надо язык учить, это ее пугает. Детям тоже нелегко будет поменять свою жизнь. В общем, мы пока думаем. Какая страна перевесит, точно не знаем.

«Ушел быт, осталась только романтика»

Супруг Натальи тоже уехал за границу из-за выгодного предложения по работе. На расстоянии белорусы живут полгода, хотя думали, что это вопрос трех-четырех месяцев. Так обычно и происходит: нет ничего более постоянного, чем временное.

— Мы абсолютно не планировали переезд, наоборот, хотели расширяться и покупать в Минске дом. У меня здесь хорошая перспективная работа, есть просторная квартира, поэтому вариант пустых телодвижений мы не рассматривали. На общем семейном совете решили, что я просто буду летать к мужу в гости.

Выезжать удается почти каждые два месяца, и это всегда очень романтичные поездки, говорит Наталья. Вообще, на расстоянии отношения вышли на новый уровень, и это было довольно неожиданно.

— Мы уже давно живем вместе, и со временем романтика сходит на нет. А теперь каждое мое путешествие — это как маленький совместный отпуск: он меня ждет, готовится, планирует маршрут. Все происходит очень мило и трогательно. А еще я наконец узнала, что мой муж не «старый солдат, который не знает слов любви». Он скучает — пишет мне всякие милые сообщения, постоянно признается в любви, отправляет доставкой цветы и всякие милые подарки. Однажды прислал огромного плюшевого медведя!

Честно скажу, будучи женщиной 30+, на мягкую игрушку я точно не рассчитывала. Но муж вложил в этот подарок очень много нежности, и я оценила.

Детей у пары нет, поэтому и бытовых проблем на расстоянии минимум. Главный минус — это недостаток общения, который супруги компенсируют регулярными созвонами и перепиской.

— Обязательно желаем друг другу доброго утра и спокойной ночи, в течение дня тоже много общаемся. Если я куда-то выбираюсь вечером, фотографию красивые виды, показываю, что ем, записываю кружочки в Telegram. Мои подруги уже привыкли к тому, что в кафе я веду чуть ли не онлайн-репортаж.

Ссориться тоже приходится онлайн — и вот тут расстояние играет не лучшую роль.

— Завершить разговор по телефону намного проще, чем в жизни: ты просто отключаешь телефон, и все. И помириться потом не так легко. В обычной жизни как: поругались, разошлись по разным комнатам, потом на кухне встретились, слово за слово — и вы уже обнимаетесь. А тут долгое молчание. Ты спишь более тревожно, сообщений ждешь, как в юности. В общем, на расстоянии чувства обостряются во всем, даже в ссорах.

Наталья признается, что, несмотря на «романтический флер», жить в таком браке годами точно бы не смогла. В последнее время она стала замечать, что пытается «убить свободное время».

— Поначалу я пыталась максимально заполнить жизнь работой, потом подключила английский, занялась своим здоровьем, прошла все необходимые обследования. Стала встречаться с людьми, с которыми не виделась несколько лет, постоянно приглашаю кого-то в гости. Но этого общения все равно не хватает. С мужем просто вечером посмотреть сериал — это само по себе мероприятие. А когда я одна, часто ловлю себя на мысли, что просто пытаюсь сократить время до следующего дня.

Сейчас супруги установили для себя дедлайн: максимум полгода — и дальше они будут стараться объединиться.

«Слетали в свадебное путешествие — и разъехались по своим домам»

Мария познакомилась с будущим мужем в Tinder. Она из Минска, он из Литвы, но уже 10 лет живет и работает в Великобритании. После двух месяцев переписки мужчина прилетел в Беларусь — и с первой поездки у пары завязались серьезные отношения.

— С тех пор мы стараемся видеться чуть ли не каждые две-три недели: встречаемся в Минске или в других странах, ездим в отпуска. Через год после знакомства поженились, но продолжаем жить на расстоянии. То есть мы отметили свадьбу, слетали в свадебное путешествие и разъехались каждый к себе домой.

— И как вам в таком браке, комфортно?

— После свадьбы ничего же принципиально не поменялось, кроме того, что муж стал называть меня женой. Финансовое обеспечение у меня было с первого месяца знакомства, будущий муж просто дал карточку и сказал: «Пользуйся». Так что у нас просто продолжаются отношения, которые сложились с самого начала.

Супруг Марии предлагал вариант, чтобы он переехал жить к ней в Беларусь, но самой девушке такое не очень нравится.

— Муж с удовольствием сюда приезжает — ему даже в отпуск меньше хочется летать, это я настаиваю, — признается Мария. — Говорит, что здесь относительно низкие цены, плюс кухня ему нравится, отношения с моими близкими и друзьями у него хорошие. Но я пока не хочу окончательно съезжаться. Сначала хочу попробовать пожить в Великобритании, чтобы определиться, где все-таки будет наш дом.

Проблема у меня только в визе: один раз я уже получила от посольства отказ, но буду пробовать снова.

Жить по несколько недель одной белоруске нравится, хотя временами ей все же не хватает мужской поддержки. Если ломается машина или дома что-то выходит из строя, помочь может только папа.

— Вообще, это интересная ситуация: с точки зрения свободного времени ты свободная женщина, можешь в любой день пойти с друзьями в караоке или бар. Тебя никто не ограничивает в развлечениях. А с другой стороны, ты не свободна, у тебя есть обязательства перед мужем.

— А вы друг друга ревнуете? — спрашиваем.

— Муж меня — да, он иногда обижается, если я иду куда-то отдыхать и в течение пары часов не отвечаю ему на сообщение или не перезваниваю (обычно мы просто постоянно на связи, чуть ли не с утра до ночи). А с моей стороны ревности точно нет. Я знаю, что в Великобритании муж старается максимально много работать, чуть ли не без выходных, чтобы потом приехать ко мне.

Отвечая на вопрос, сколько еще могут продолжаться такие отношения, Мария называет точный срок: полгода.

— Вся эта история уже длится почти два года, и нам не по 20 лет, поэтому, конечно, надо принимать решение: уезжать или покупать недвижимость здесь. Точно знаю, что я не согласна воспитывать ребенка одна.

Замуж за дальнобойщика: «Когда муж в рейсе, я занимаюсь собой»

Настя вышла замуж два года назад, и совсем скоро супруг объявил, что хочет уйти с завода и стать дальнобойщиком. А ведь ребята даже не успели толком надоесть друг другу!

— Сначала я, честно говоря, отнеслась к его идее скептически. Ты уже привык к человеку, вы каждый день просыпаетесь вместе, а теперь он столько времени будет проводить в рейсах? Я была против. А потом поняла, что старая работа его убивает. Если он хочет что-то поменять и заработать денег, надо поддержать.

И я предложила пойти учиться на права вместе: он — на свою категорию, а я — просто на категорию B, чтобы быть более самостоятельной здесь.

Последние полтора года супруг Насти работал по графику шесть с половиной недель в рейсе и две с половиной дома. Белоруска стала относиться к приезду мужа как празднику, и это здорово подогрело их отношения.

— Когда долго не видишь человека, готовишься к его приезду. Придумываешь сюрпризы, отмечаешь для себя места, куда можно сходить, или ищешь, что новенького можно приготовить. Если раньше мы могли прийти с работы и просто лечь полежать, то сейчас все время вместе проводим очень насыщенно. Нет обыденности, нам стало интереснее жить.

Когда муж в рейсе, Настя не позволяет себе скучать. У нее наконец появилось время на хобби, спорт, общение с родственниками, и это оказалось неожиданным бонусом.

— Я бы сказала, что сейчас я больше раскрываю себя, чем раньше. Когда муж рядом, все хочется делать вместе, поэтому многие вещи ты упускаешь. А сейчас то с племянником повозишься, но на танцы сходишь — меня все абсолютно устраивает! Мужу, наверное, тяжелее, чем мне, ведь он находится не дома. А я во время рейса остаюсь в своей среде, со своими увлечениями, я занимаюсь собой и своим развитием.

Настя вполне готова к тому, что такие отношения будут продолжаться годами. По ее мнению, брак на расстоянии имеет право на жизнь.

— Конечно, не хочется, чтобы это длилось 30 лет, до пенсии. Муж говорит, что он ждет, пока найдется какой-то достойный вариант по работе дома. А еще можно отложить денег и открыть какой-то бизнес.

— А когда появится ребенок, отпустите супруга в рейс?

— Детей у нас пока нет, но мы заранее договорились, что первый месяц или два после родов муж будет дома, чтобы я адаптировалась к новой жизни и он тоже понял, что такое быть отцом. Но спустя пару месяцев, конечно, отпущу его. Рядом и мои родители живут, и его, поэтому сложностей в декрете у меня быть не должно.

«В детстве мне было стыдно, что отец и мать живут отдельно»

Мария рассказала нам, пожалуй, самую необычную историю гостевого брака. Ее родители живут не в разных странах, а всего в 15 минутах ходьбы. Они регулярно ходят друг к другу в гости, но ночуют порознь. И это продолжается уже около 10 лет.

— В девяностых мои родители получили квартиру, а спустя несколько лет начали строить дом рядом. Сначала планировали переехать туда все вместе, потом думали использовать дом как дачу. В итоге удобств особых не делали — и туда переехал только мой папа, а мама осталась в квартире.

Как это выглядит? Каждый ночует у себя. Утром папа приходит на завтрак, они едят вместе. Потом каждый идет на свою работу.

После обеда они снова встречаются, вместе ужинают, обсуждают новости и планы на вечер. Летом мама почти каждый день бывает на даче, потому что там у нас большой огород, но ночевать все равно идет домой.

По вечерам родители Марии созваниваются и ложатся спать каждый в свою постель — и все повторяется по кругу.

— При этом у них общий бюджет, общие проблемы и радости, они по-прежнему семья. Папа отдает маме всю зарплату, а она выступает менеджером: ведет бюджет, делает покупки. У папы всегда постирана одежда, приготовлена еда — в этом смысле у них патриархальная семья.

Интересно, что между домом и квартирой ездит еще и наша бабушка. Зимой ей комфортнее в теплой квартире, летом больше нравится на даче. Так что иногда папа живет с тещей — и у них уважительные отношения.

В детстве Мария очень переживала из-за того, что отец ушел жить отдельно. Ей казалось, что это почти развод. Но родители так не считали.

— Помню, как десять лет назад я плакала и спрашивала папу, почему он ушел, а маму — почему она это допустила. Сейчас мне кажется, что один человек просто в свое время пошел на компромисс, чтобы другому было лучше. Папа у нас интроверт, вырос в деревне, любит животных, у него всегда были собаки и коты. Он готов жить без удобств, но главное, чтобы в своем доме. Мама, наоборот, городская и любит побыть дома в комфорте. Сейчас я уже пережила эту ситуацию и сделала чуть ли не фишкой нашей семьи.

Для себя Мария гостевой брак не рассматривает: для нее в отношениях важен тактильный контакт.

— Мне кажется, что важно спать вместе в одной кровати, даже если вам уже за 50. С другой стороны, есть люди, которые на первое место ставят личный комфорт и тишину. И нужно уважать их решение.

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