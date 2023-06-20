Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь 1000 километров 4 20.06.2023, 16:27

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Что еще о нем известно?

Украина успешно испытала беспилотник, который может лететь на расстояние в тысячу километров. О его разработке сообщалось в октябре 2022 года, отмечает ТСН со ссылкой на представителя Государственного концерна «Укроборонпром» Наталью Сад.

Она опубликовала фотографию с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором «Укроборонпрома» Юрием Гусевым.

«После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км», – говорится в сообщении.

Идея создать беспилотник дальностью 1000 километров возникла после массированных ударов по Украине иранскими дронами «шахед».

- Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку, — сообщал тогда «Укроборонпром».

Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, запустив дроны-камикадзе и ракеты. Часть враждебных целей удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.

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