Стратегический ход ВСУ на Запорожье: где ждать следующего удара 1 20.06.2023, 16:45

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Олег Жданов

В ближайшее время мы будем видеть отдельные эпизоды контрнаступательных действий украинцев.

Украинские военные постепенно продвигаются на передовой. Под контроль взяли уже более 100 квадратных км территории. 19 июня стало известно об освобождении села Пятихатки Запорожской области. Этот населенный пункт играл важную роль в логистике русских оккупантов. Можно ли уже подводить первые итоги контрнаступления, как влияют на ход войны удары по командирам оккупационных войск России, и что украинцы могут увидеть в ближайшее время – «Апострофу» рассказал известный украинский военный эксперт Олег Жданов:

- Итоги подводить рано. Единственное, что можно отметить – сейчас активно украинские войска формируют плацдарм для дальнейшего наступления. Скорее всего, по итогам первых двух недель наступательных действий сейчас вырабатывается или в Генеральном штабе ВСУ определяется направление главного удара. Решают, где Украина будет наносить удары и сколько их будет.

Освобождение Пятихаток

Пятихатки вполне могут быть важным населенным пунктом в плане логистики. Россияне использовали его в том числе и для перебрасывания техники и вооружения. Мы знаем с вами, что российская федерация привязана к железной дороге и без железнодорожных путей у них начинаются огромные проблемы с логистикой. Именно на то и расчет.

Скорее всего, они сюда поставляли технику для переднего края, для построения этих линий обороны, которые они там нарыли. Вероятно все туда завозилось, потому что Пятихатки все же севернее Васильевки, там уже нет распределения железнодорожных путей. Так что это (использовалось) для обеспечения самой группировки, и в районе этих Пятихаток мы можем найти и склады с материальными запасами, и боеприпасы, и все остальное. Наши бойцы отметили, что россияне отступали, оставляя технику, боеприпасы и т.д.

Удары по российским командирам

Без командира подразделение фактически на половину теряет боеспособность. А иногда может вообще быть деморализованным настолько, что солдаты бросят позиции и будут отступать. Это очень важно. Несколько суток назад был нанесен удар по пункту управления 80-й отдельной мотострелковой бригады рф, но это было на несколько ином направлении. Тем не менее, это очень важно – фактически обезглавить эту бригаду. Смерть командиров – это подрыв боеспособности части либо подразделения.

Контрнаступление: прогноз

В ближайшее время мы можем увидеть отдельные эпизоды контрнаступательных действий. Это может быть продолжение периода разведки боем для того, чтобы окончательно принять решение о нанесении главного удара и окончательно принять необходимые меры для формирования плацдарма под этот главный удар.

Мы впервые вышли на масштабное оперативное пространство. У нас фактически два направления – и Бердянское, и Мелитопольское, еще его называют Таврическим направлением. У нас такого масштаба еще не было, и здесь нужно тщательно подготовиться для того, чтобы не прогадать. Линия фронта осталась без изменений. Она составляет где-то 1100-1200 км от Харькова до Херсона. Но наиболее активная линия фронта идет где-то от Угледара до Пятихаток и Каховского водохранилища. Это наиболее активная часть.

Да, на Купянском и Лиманском направлениях идут бои. И на Бахмутском идут бои. Но там мы ведем более оборонительные действия - ведется оборонная операция. А вот активные действия Вооруженных сил Украины наблюдаются именно на этом участке – от Угледара и до Каховского водохранилища.

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