«Все это не сделает Соболенко любимицей Украины» 4 20.06.2023, 16:41

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Дмитрий Навоша

Озвученная спортсменкой позиция не искренняя.

Как писал сайт Charter97.org, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что больше не поддерживает Александра Лукашенко. В 2020 году спортсменка подписала провластное письмо в поддержку диктатора.

Медиаменеджер Дмитрий Навоша, заочно приговоренный белорусским судом к 12 годам лишения свободы, прокомментировал высказывания белорусской теннисистки на канале BILD на русском.

— Главным инфоповодом на прошедшем «Ролан Гаррос» выступила Арина Соболенко, — напомнил основатель Tribuna.com. — Белорусская теннисистка, действительно невероятно атлетически одаренная девушка, замеченная, однако, в поддержке Лукашенко, в участии в его пропагандистских акциях.

В том числе после 2020 года, когда уже были очевидны все преступления режима. Соболенко тогда подписала письмо в поддержку Лукашенко, снялась в его новогоднем ролике.

Она попробовала немного уйти в тень с момента начала большой войны России против Украины при соучастии режима Лукашенко. Но до «Ролан Гаррос», наконец, доехала журналистка Tribuna.com, которая на каждой пресс-конференции задавала Арине вопрос в этой связи, а также объясняла западным журналистам важность этих вопросов.

Потому что западные журналисты не были в контексте белорусской повестки, в контексте участия Соболенко в поддержке Лукашенко. Сейчас, наконец, они все узнали.

При этом медиаменеджер не считает озвученную спортсменкой позицию искренней.

— По сути, Соболенко была вынуждена заявить о неподдержке войны и неподдержке Лукашенко. Совершенно очевидно, что она делала это без удовольствия. Опять же, нашему изданию удалось найти и понять роль Лукашенко в судьбе Соболенко.

Он когда-то освободил ее от обязательств перед агентом, которому она должна была какие-то деньги. Лукашенко помог решить ей эти проблемы.

Но суть в том, что в конечном счете Арина предпочла все бенефиты и преимущества жизни на Западе. Она хочет получать контракты мировых спортивных брендов, которые полагаются ведущей мировой теннисистке.

И вот таким вот образом происходит осуждение людоедских режимов Восточной Европы, если человеку это становится выгодно. Но спасибо, что хотя бы так.

Однако, не думаю, что все это сделает Соболенко любимицей Украины. Вряд ли украинские теннисистки начнут ей после этого пожимать руку, учитывая эту вынужденность, когда на 15-й месяц войны Соболенко начала эту войну осуждать.

А теннисная публика, которая не полностью в курсе контекста и для которой война уже может быть не так близка и не так находится в их поле зрения, в общем-то осуждает отсутствие и этих рукопожатий, и какую-то напряженность на корте, которая возникает во время матчей украинок с белорусскими, а также российскими теннисистками, — отметил Навоша.

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