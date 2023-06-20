В Гродно из-за ливня «поплыли» улицы
- 20.06.2023, 16:48
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У некоторых машин смыло номерные знаки.
В Гродно сильный дождь подтопил улицу Пролетарскую, другие улицы тоже «поплыли», сообщили «Зеркалу» читатели.
В соцсетях пишут, что город не полностью оказался под сильным ливнем. Например, в микрорайоне Вишневец прошел легкий летний дождик. Но большие потоки воды были на БЛК, Курчатова, в центре на улице Ожешко и на проспекте Космонавтов. У некоторых машин смыло номерные знаки.
«Ливневка» работает но, видимо, со слишком большим потоком воды не справляется. Поэтому Гродно похож на Венецию, шутят местные.