В Гродно из-за ливня «поплыли» улицы 20.06.2023, 16:48

3,250

У некоторых машин смыло номерные знаки.

В Гродно сильный дождь подтопил улицу Пролетарскую, другие улицы тоже «поплыли», сообщили «Зеркалу» читатели.

В соцсетях пишут, что город не полностью оказался под сильным ливнем. Например, в микрорайоне Вишневец прошел легкий летний дождик. Но большие потоки воды были на БЛК, Курчатова, в центре на улице Ожешко и на проспекте Космонавтов. У некоторых машин смыло номерные знаки.

«Ливневка» работает но, видимо, со слишком большим потоком воды не справляется. Поэтому Гродно похож на Венецию, шутят местные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».