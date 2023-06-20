Трамп нашел странную отговорку касательно секретных документов в своем имении 7 20.06.2023, 17:01

4,040

Дональд Трамп

Экс-президенту США выдвинули 37 пунктов обвинения.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не успел вернуть секретные документы, которые он забрал в свое имение в Мар-а-Лаго, потому что был «очень занят».

Как пишет «ДС», об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп утверждает, что в коробке с секретными документами также были его личные вещи.

«Я хотел пересмотреть коробки и достать оттуда все свои личные вещи… И я был очень занят, как вы могли заметить», – отметил экс-президент США.

По его словам, в коробку с секретными документами он положил «рубашки для гольфа» и «обувь», поскольку «спешил» покинуть Белый дом.

«Я выносил их на скорую руку. Люди упаковали их и мы уехали. У меня там была одежда, у меня там были всевозможные личные вещи, очень, очень много вещей», – добавил Трамп.

Трампу выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

В обвинительном акте Минюста США указано, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных государств, ядерной программой США, военными уязвимостями США и союзников, а также планами на случай нападения на США.

Трамп стал первым американским экс-президентом, которому объявили федеральные уголовные обвинения. Это уже второе уголовное дело, где он фигурирует: ранее в этом году прокурор округа Манхэттен в Нью-Йорке выдвинул Трампу обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».