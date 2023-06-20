Политолог: Залужный стал самым большим страхом Путина 3 20.06.2023, 17:08

4,616

Валерий Залужный

Это демонстрирует реальные настроения в бункере.

На встрече с так называемыми «военкорами» Владимиру Путину, неожиданно для него задали вопрос о Валерии Залужном. Он растерялся, начал заикаться, щелкать ручкой от волнения. Даже упоминание о Главнокомандующем ВСУ вводит Путина в оцепенение. И не зря.

Скорее всего, что вопрос о Валерии Залужном не был заранее согласованным. Это стало понятно из дрожащего голоса Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

«Залужный его пугает. Залужный – это самый большой страх Путина. До этого мы не знали его величайшего страха, а теперь посмотрите – как его голос дрожал. Вот это демонстрирует реальные настроения в путинском бункере: дрожат, когда слышат слово «Залужный». Им страшно», – подчеркнул Николай Давидюк.

Путин боится потенциала украинских военных

Упоминали в российском информационном поле и руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова, утверждая, что он якобы получил ранения. По другим версиям – вообще погиб. Очевидно, что это еще один вброс. То ли для успокоения народа, то ли для успокоения самих себя.

Все это, в частности, указывает и на то, что Вооруженные Силы Украины действуют эффективно и способны освободить все украинские территории.

«Украинские военные оказались шахматистами, с которыми он не может играть на уровне. Именно поэтому Путин так боится произносить слово «Залужный»,– подчеркнул политолог.

Российские генералы не понимают, как вести современные войны и как можно реагировать на современные вызовы. Вместо этого украинское военное командование хорошо осознают свои шаги. И все это пока еще без западной авиации. Имеющаяся техника и стратегия Генштаба уже выводит россиян из-под контроля.

Путин чаще говорит о войне

В последнее время Владимир Путин активно начал комментировать происходящее на фронте. Он и встретился с так называемыми «военкорами», и провел переговоры с африканской делегацией, и даже экономический форум посвятил не экономике, а событиям на войне.

«Я вижу сейчас, что их экономика переходит в тотальный упадок. Им потребуются десятки лет, чтобы ее поднять. Единственные, кто от этого могут выигрывать, это Китай и Индия», – отметил Давидюк.

Последние выступления российского диктатора лишь доказывают его зацикленность на Украине, которая, собственно, и станет роковым концом для него и России в целом. Если российские элиты поймут это, то, возможно, будет шанс спасти если не страну, то, по крайней мере, самих себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».