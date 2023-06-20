Как белорусам в домашних условиях заморозить ягоды? 2 20.06.2023, 17:11

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Простые советы помогут максимально сохранить продукт.

«Как в домашних условиях заморозить ягоды земляники?», - с таким вопросом к aif.by обратилась жительница Глубокого.

Хорошие замороженные ягоды получаются только при быстром их замораживании при температуре минус 30ºС и дальнейшем хранении при минус 18ºС. При таком быстром замораживании в мякоти ягоды образуются мелкие кристаллы льда, и продукт сохраняет хорошую консистенцию.

Замораживать землянику в домашнем холодильнике лучше в сахарном сиропе. Желательно отобрать сорта с темноокрашенной мякотью. Ягоды берут спелые, но плотные. При этом отбрасывают все мятые, поврежденные и нездоровые, удаляют чашелистики. Затем готовят сироп: 400 г сахара растворяют в 2 л воды, желательно в раствор добавить 1,5 г аскорбиновой кислоты.

Подготовленные ягоды, сахарный сироп, а также стеклянные банки и другие виды тары охлаждают в холодильнике. Охлажденные ягоды укладывают в банки, заливают холодным сахарным сиропом и выдерживают в морозильной камере холодильника в течение 24 часов. За это время продукт замерзает. Затем банки накрывают крышками и хранят в морозильной камере до употребления.

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