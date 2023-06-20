Украинский полковник рассказал, что позволит ВСУ получить преимущество на поле боя 1 20.06.2023, 17:23

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Владислав Селезнев

Недаром россияне так нервничают.

ВСУ имеют преимущество в высокоточной дальнобойной артиллерии, в тех же ракетах Storm Shadow, способных на больших расстояниях поражать боевые позиции врага, их склады, базы и арсенал. И именно благодаря этому мы сможем получить преимущество на поле боя, а формирование будущего поля боя – чрезвычайно важная составляющая для успешного продвижения вперед.

Об этом заявил украинский военный журналист и полковник ВСУ Владислав Селезнев в интервью Василию Пехньо, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Фабрика новин».

«Наносить артиллерийские удары по позициям врага – не очень серьезное дело. Мы видим, насколько глубоки эти окопы, насколько мощно созданы фортификационные сооружения, которые с первого снаряда, скорее всего, невозможно будет пробить. А вот разрушение логистических маршрутов, уничтожение запасов вражеских ракет, боеприпасов и т.п. – очень важная опция, которая позволит нам в перспективе иметь преимущество на поле боя», – объяснил военный эксперт.

Недаром россияне так нервничают по поводу того, что время от времени случаются взрывы на железнодорожных путях и в Крыму, и на юге Херсонской и Запорожской областей. Разрушение логистики – очень важно, и противник это понимает.

«В условиях, когда россияне будут испытывать нехватку того, что им необходимо на фронте здесь и сейчас, они будут находиться в состоянии рефлексии и привлекать все новые и новые силы для того чтобы противостоять украинскому наступлению», – сказал Селезнев.

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