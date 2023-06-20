Бойцы полка Калиновского показали, как проходит их день
- 20.06.2023, 17:34
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Почувствуйте, что значит находиться на позиции во время выполнения боевой задачи.
У белорусов появилась возможность увидеть, как проходит день добровольцев из батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского, которые сражаются в Украине. Пресс-служба полка опубликовала новое видео под названием «Одни день вместе с нами».
«Окунитесь в атмосферу жизни наших воинов, почувствуйте, что значит находиться на позиции во время выполнения задачи с расчетом СПГ: корректировка, работа по оккупантам, прилет, снятие с позиции, отдых. Вы станете свидетелем того, о чем говорят, о чем шутят и как ведут быт непосредственно в блиндаже.
Гарантируем ощущение полного присутствия!», - подчеркивает пресс-служба полка.