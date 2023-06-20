Россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС 20.06.2023, 17:45

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Об этом заявил глава ГУР Украины.

Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они заминировали пруд-охладитель станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

«К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под контролем оккупационных войск», - сказал Буданов.

Он отметил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

«Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы2, - сказал он.

Ситуация на Запорожской АЭС

Россияне оккупировали Запорожскую атомную электростанцию еще весной 2022 года, объект контролируется российской компанией «Росатом». При этом станцию продолжает обслуживать украинский персонал под контролем захватчиков.

Подчеркнем, что в последнее время оккупанты усиливают милитаризацию станции.

После подрыва Каховской ГЭС риски для атомной станции выросли. Ведь уничтожение россиянами плотины создало угрозу безопасности функционирования ЗАЭС из-за снижения уровня воды в пруду-охладителе.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, а также чтобы «мир давил на Киев, требуя остановить конфликт».

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