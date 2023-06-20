Россия засекретила треть бюджета 20.06.2023, 18:03

Тайные расходы правительства РФ подскочили почти в 10 раз.

Расходы российского бюджета все больше уходят в тень, по мере того как растет «счет» за войну в Украине, а доходы падают из-за санкций и проблем с экспортом нефти и газа, передает The Moscow Times.

По итогам января-мая секретные расходы федеральной казны подскочили почти в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года, подсчитали эксперты Института Гайдара на основе данных системы «Электронный бюджет».

За пять месяцев в режиме максимальной конфиденциальности, без публичного отчета по статьям, правительство потратило 3,892 трлн рублей. Годом ранее это было всего 414 млрд рублей, а в январе–мае довоенного 2021-го — 405 млрд.

В результате роста за год на 3,478 трлн рублей секретные расходы достигли почти трети размера бюджета: всего к концу мая его траты составили 13,229 трлн рублей, превысив прошлогодние на 2,658 трлн, или 25%.

Исторически около 80% «закрытых» ассигнований уходит на финансирование армии и гособоронзаказа (статья «национальная оборона»), напоминает Янис Клюге, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности.

Таким образом, секретные военные расходы к концу мая могли составить 3,1 трлн рублей. А с учетом открытых (884 млрд рублей) общие траты на армию и производство оружия к концу мая достигли 4 трлн рублей.

Это на 38% больше, чем федеральный бюджет выделил на социальное обеспечение населения (2,986 трлн рублей), втрое больше расходов на поддержку национальной экономики (1,269 трлн рублей) и почти в 6 раз выше ассигнований на образование и здравоохранение (примерно по 700 млрд рублей).

По сравнению с прошлогодними оборонные расходы бюджета увеличились почти на 80%, или 1,8 трлн рублей, при том что поступления налогов резко снизились.

За пять месяцев федеральная казна собрала 9,818 трлн рублей, тогда как годом ранее это было на 19% больше — 12,043 трлн.

Нефтегазовые доходы рухнули вдвое — с 5,658 до 2,853 трлн рублей после того, как нефтяным компаниям пришлось ввести двузначные скидки для покупателей в Индии и Китае, а экспорт газа на ключевой, европейский рынок обвалился до уровней 1970-х годов.

К началу июня в бюджете образовался дефицит в размере 3,4 трлн рублей. И годовой план — 2,9 трлн — Минфин, скорее всего, выдержать уже не сможет, полагают эксперты Института Гайдара.

По их оценке, к концу года «дыра» в казне увеличится до 4 трлн рублей, или порядка 2,5% ВВП. «Проблем с финансированием столь значительного объема дефицита в течение года не возникнет, однако ситуация может измениться в худшую сторону уже в следующем году», — предупреждают в Институте Гайдара: ФНБ, за счет которого покрывается дефицит, постепенно идет к исчерпанию, а из-за геополитики даже на среднесрочном горизонте «оценить устойчивость бюджета не представляется возможным».

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