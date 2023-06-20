Германия, Италия и Франция построят военные заводы в Украине 1 20.06.2023, 18:26

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Украина ведет переговоры с западными оружейными компаниями о создании заводов на территории страны, сообщил замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев агентству Reuters на авиасалоне в Париже.

Он уточнил, что речь идет о производителях из Германии, Италии, Франции и восточной Европы. «Мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев подпишем контрактные соглашения», — сказал Боев.

По его словам, благодаря привлечению иностранных оружейных компаний в Украину Киев сможет более эффективно удовлетворять собственные потребности, а также развивать свою оборонную промышленность, чтобы ориентироваться на глобальных клиентов. Кроме того, это позволит создать рабочие места для украинцев.

«Для будущего сдерживания агрессии потребуется сильная оборонная промышленность в Украине, сильные вооруженные силы. Вот почему мы считаем, что приход международных партнеров, создание производств и включение страны в систему безопасности свободного мира очень важны», — подчеркнул Боев.

В рамках парижского авиасалона замминистра также устанавливал контакты с производителями беспилотников. «Мы обсуждали различные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы прийти, инвестировать и производить беспилотники», — сообщил Боев, однако отказался уточнить, о каких именно компаниях идет речь.

В конце прошлого года турецкая Baykar заявила, что по-прежнему планирует завершить строительство завода в Украине через два года. Соответствующая договоренность была достигнута еще до вторжения России в Украину.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна работает с британской оборонной компанией BAE Systems над созданием украинской базы для производства и ремонта вооружений — от танков до артиллерии. Однако соглашение пока не подписано.

В прошлом месяце немецкая компания Rheinmetall создала совместное предприятие с украинским государственным конгломератом «Укроборонпром» для производства и ремонта танков в стране.

«Машины повреждаются, их нужно ремонтировать, они попадают под обстрел. Мы стремимся помочь Украине, чтобы они могли сами проводить техническое обслуживание своих танков и производить запасные части», — говорил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

После этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия уничтожит любой завод, который немецкая компания создаст в Украине. «Ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал он.

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