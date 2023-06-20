Белорус сделал самый быстрый дизельный BMW 4 20.06.2023, 18:35

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Геннадий Шелест модифицировал «пятерку» BMW в кузове Е34.

Геннадий Шелест из Беларуси модифицировал классическую «пятерку» BMW в кузове Е34. Да так, что это сейчас самая быстрая дизельная машина в Беларуси, пишет «Ганцавіцкі час».

Автомобиль 1990 года выпуска в свои времена внушал трепет. Но теперь таких осталось мало. Геннадий дал ему новую жизнь и даже победил в гонках.

Самый быстрый дизельный BMW

Удивительно, но он смог затолкать в старое авто двигатель от BMW 2009 года выпуска. И сейчас это самая быстрая BMW в Беларуси из дизелей в кузове Е34. Это единственный в мире такой проект.

«Собрал ее в 2020 году, и потом она еще дорабатывалась. Это сугубо моя постройка, моими руками собрано. Для меня была суть в том, что дизель. С бензиновой можно было бы снять и больше лошадей, и еще быстрее поехать. Но интересно было сделать именно дизельную «ракету». Считается ж, что дизеля – это трактор, на нем надо что-то тягать, а не на гонках ездить», - рассказал Геннадий.

Так и было. Геннадий участвовал на ней в чемпионате Беларуси по драг-рэйсингу в 2021 году. Занял первое место в своем классе в заезде на 402 метра.

Насколько быстро она ускоряется?

Были сделаны замеры, согласно которым до сотни километров в час она разгоняется за 4,48 секунды. Дистанцию 402 метра едет за 12.3 секунды.

Поразительный результат для машины 1990 года. Таких данных в те времена не имела даже М5 («заряженная» версия пятерки BMW).

Мотор смог выдать 400 лошадиных сил при 800 крутящего момента.

Геннадий – самоучка. Крутить машины и дорабатывать их – его любимое хобби. Он говорит, что автомобиль приведен в отличное состояние:

«Эта 34-ка не корч, машина как в заводском состоянии. Все сделано максимально красиво. Под капотом мотор стоит как заводской. Если кто не знает, то и не отличит, что он с машины на 18 лет моложе», — говорит Геннадий.

Расход, наверное, космический?

Вы не поверите, но расход вполне адекватен. Если не рвать с места на светофоре до сотни. Геннадий Шелест пояснил, что машина вполне подходит для повседневного вождения. А не только для гонок.

«Делал машину, чтобы она управлялась, чтобы на ней можно было ездить каждый день. И чтобы с адекватным расходом. 7 литров на сотню по трассе она берет. А по городу, если не топить, то до 10. Расход как по заводу у Е60. Это и логично, потому что вся мощность у нас на большой турбине, а ездовые обороты в принципе не менялись. Поэтому и не жрет больше на небольших оборотах».

И сколько это стоило?

Сейчас Геннадий продает ее за 15 500 долларов. Спросили его, а сколько вложил за все время.

«Чтобы добиться такого результата, вложено туда было тысяч 27 долларов примерно. Там же не просто обычная машина. Это по факту М5 с мотором от Е60. Там стоят тормоза с М5 – самой быстрой машины в седане в 1990-х годах. Салон весь от М5 Е34, подвеска вся. Там много от М5. Мог и мотор от М5 поставить, но в этом нет смысла, он не едет, как мне надо».

Какие планы дальше?

Удивительно, но делая такой уникальный проект, можно сказать, единственный в мире, в ютубе ничего о нем нет. Геннадий говорит, что только сейчас задумывается о ютуб-канале. И возможно, на нем мы увидим другие его модернизированные авто.

«Мне все люди говорили, что такие крутые проекты делаешь, давай снимать в ютуб. Все никак не получалось. Но на данный момент думаем об этом, в перспективе. Мы уже заканчиваем другую БМВ на 450 лошадиных сил. И хотим построить самый быстрый дизельный УАЗ Патриот на таком моторе».

Другой BMW, работа над которым заканчивается, это 3 серия в кузове E46/5. Она выпускалась с 2000 года. Как характеризовал мастер эту тачку, был «обычный самый овощной обрез на конченом n42b18».

Эту «тройку» БМВ сейчас дорабатывают

Но туда удалось «затолкать» 450 лошадиных сил. Посмотрим, что получится из этого «обреза». И будем ждать, как пройдет модернизация УАЗа.

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