Работает «Стугна»: ВСУ уничтожили российский танк 1 20.06.2023, 18:39

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Видеофакт.

Расчет ПТРК «Стугна-П» 128-й горно-штурмовой бригады уничтожил вражеский танк во время наступления штурмовой бронегруппы российских оккупантов на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

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«Наш оператор ПТРК «Стугна-П» уничтожил очередной российский танк во время наступления штурмовой бронегруппы российских оккупантов на позиции 128-й горно-штурмовой бригады на юге Украины», - говорится в комментарии к публикации.

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