Определился соперник БАТЭ в первом раунде квалификации Лиги чемпионов 20.06.2023, 18:45

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Борисовчане домашний поединок проведут на нейтральном поле без зрителей.

Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов. Соперником борисовского БАТЭ будет албанский «Партизани» (Тирана).

Матчи пройдут 11-12 и 18-19 июля. Первый матч — в Албании.

Изначально в Лиге чемпионов Беларусь должен был представлять солигорский «Шахтер», но из-за договорных матчей у клуба забрали чемпионство и не пустили в еврокубки.

Также из-за войны в Украине международные матчи не могут проводиться в Беларуси, борисовчане домашний поединок проведут на нейтральном поле без зрителей.

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