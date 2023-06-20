Белорусские пограничники попытались «подружиться» с украинскими коллегами с помощью водки 13 20.06.2023, 19:04

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Лукашисты провели «гастрономическую атаку».

Белорусские пограничники продолжают попытки уговорить своих украинских коллег сдать свои позиции. На этот раз они использовали водку.

В этот раз лукашисты запустили обращение, в котором заявляли о важности для украинцев такого алкоголя как водка.

«Товарищи украинцы, уделив внимание борщу, салу и хлебу, у нас нет никакого морального права не поговорить о водке... Знаменитая украинская водка — это не только продукт повышенной калорийности, расширитель сосудов и фронтовой антисептик, но и очень действенное средство для снятия стресса» , – сказано в обращении.

Лукашисты считают, что даже во время войны украинцы употребляют много алкоголя и что водка – это спутник победы Украины.

«Итак, товарищи украинцы, когда однажды вам надоест побеждать, или когда закончатся запасы победной водки — просто переходите на нашу сторону. Для тех, кто идет к нам с благими намерениями — всегда накрыт стол с хлебом, салом и водкой. Переходите на нашу сторону. Не пожалеете», - заявляют лукашисты.

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