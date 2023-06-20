Из зоомагазинов и ветклиник в Минске пропали таблетки против клещей 1 20.06.2023, 19:13

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Что происходит?

В Минске владельцы собак в последнее время не могут найти таблетки против клещей. Популярных американских препаратов «Бравекто» и «Симпарика» нет в наличии, пишут читатели «Зеркала». Вероятно, виной всему нарушение логистических цепочек из-за санкций против Беларуси и России.

— Нигде не можем найти таблетки от клещей для собак. Ни «Бравекто», ни «Симпарика». Знакомая где-то успела купить последнюю пачку «Бравекто», но отдала за нее 120 рублей (раньше препарат стоил около 75 рублей для собак весом 20−40 кг), — делится читательница.

Такая же проблема и у другой нашей собеседницы:

— Таблетки от клещей для собак просто исчезли. Вакцин тоже не найти. Буду пробовать вакцинировать в клинике в Минск. У многих моих коллег собаки, и проблемы те же. Для маленьких питомцев еще можно найти таблетки, но для веса потяжелее (моя весит 38 кг) уже ничего нет. Месяц назад препараты «Фронтлайн Нексгард» и «Бравекто» в магазинах были.

«Бравекто», «Симпарика» и «Фронтлайн Нексгард» — это жевательные таблетки, которые применяются для профилактики и лечения болезней, вызванных укусами клещей. «Бравекто» и «Симпарика» производят американские компании Merck Animal Health и Zoetis. «Фронтлайн Нексгард» — немецкая Boehringer-Ingelheim.

Судя по всему, из продажи в Беларуси пропали именно американские препараты. Немецкий «Фронтлайн Нексгард» еще можно найти в некоторых магазинах.

Журналист «Зеркала» под видом покупателя обратился в несколько крупных зоомагазинов и ветклиник.

В Zootovary.by нам сообщили, что таблеток против клещей нет в наличии. И искать их стоит в ветаптеках.

В E-zoo.by тоже не оказалось никаких препаратов. Продавец сказал, что поставки могут начаться через 2−3 недели.

В Garfield.by в наличии оказался только «Фронтлайн Нексгард». По словам продавца, препараты других брендов раскупили, потому что начался «сезон клещей». Когда они снова появятся в продаже, неизвестно.

В ветклинике «Альфа-вет» тоже еще продаются таблетки «Фронтлайн Нексгард». На вопрос, почему «Бравекто» исчез из продажи в Минске, там ответили: «потому что из-за санкций больше не поставляется спектр основополагающих веществ — скорее всего, в ближайшее время не появится».

Российские журналисты заметили, что в феврале текущего года таблетки «Бравекто» пропали в Новосибирске. Лекарство исчезло со складов, а оптовики и зоомагазины сообщили о прекращении поставок.

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