Синдром Плюшкина: жительница Гродно превратила свою квартиру в свалку 1 20.06.2023, 19:26

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Фотофакт.

Жительница Гродно конфликтует с соседями. О себе она говорит, что бережливо относится к вещам, ее же упрекают в том, что она превратила свою квартиру в свалку. Пенсионерка страдает от недружелюбия местных жителей — те от запаха и мух. В истории попытались разобраться сотрудники «Гродненской правды».

Что рассказала женщина

Женщина сама пришла в редакцию, чтобы рассказать о своих непростых отношениях с соседями и призвать людей быть добрее. Ей 71 год, живет в обычной пятиэтажке на улице Суворова, из родных у нее никого нет. Окончила в свое время литературный институт, работала долгое время преподавателем, пережила много жизненных неурядиц. Считает себя интеллигентным человеком, который ни на кого голос не повысит и плохого слова не скажет. Очень любит животных, а также испытывает бережное отношение к вещам.

— Соседи почему-то меня не любят, хотят выселить, грубят постоянно, придираются, делают замечания, — рассказала женщина. — А я ведь человек спокойный, со всеми разговариваю вежливо, здороваюсь, дети меня очень любят, я с ними умею находить общий язык, все-таки столько лет преподавателем отработала.

Что говорят соседи

На следующий день сотрудники издания отправились к пенсионерке в гости. Ее дома не оказалось, но им удалось пообщаться с теми самыми нелюбезными соседями.

«Жильцы молчать не стали, сразу назвали причину: соседка превратила свое жилище в свалку. Сначала она просто оставляла все вещи, которые ей казались необходимыми. Дальше — больше: принялась носить разный хлам прямо из мусорных контейнеров. К себе она никого не пускает, но те, кто там побывал, уверяют, что в квартире уже почти не осталось свободного места. Все завалено вещами. На все просьбы жильцов спокойно поговорить, навести порядок реагирует агрессивно, на контакт не идет», — пишет издание.

«Из-за этой антисанитарии развелись мухи, пришлось несколько флаконов дихлофоса купить, чтобы их потравить. Еще держит в квартире котов, морских свинок. Это продолжается где-то года три, ситуация лишь усугубляется. Непьющий, некурящий, интеллигентный человек, всегда здоровается, спросит, как дела. В квартире всегда тихо, никаких компаний, в целом ведет себя мирно, но проблема в том, что складирует дома мусор, который отовсюду тащит. От этих мусорных залежей идет зловонный запах», — рассказал один из соседей.

«Когда она гниль разбирает, рой мух, по две недели приходится травить. Все стены черные от этих мух. И, главное, предлагали помочь навести порядок, не соглашается. Я раньше ей и супчики носила, беспокоилась, чтобы она не голодала. Никакой благодарности, теперь нас всех винит, что жизни ей не даем. Только сделай замечание — в ответ агрессия. Сколько раз она затапливала мою квартиру!», — говорит женщина, живущая под пенсионеркой.

Другая соседка рассказывает, что волонтеры были готовы помочь женщине навести порядок: «Вроде Ирина сразу согласилась, но потом ей стало жаль своих запасов и запретила выносить вещи. Уже не знаем, как найти управу».

Что же в квартире?

Когда пенсионерка вернулась домой, она впустила в квартиру сотрудников госиздания.

«Честно говоря, увиденное впечатляет: даже дверь открываем с трудом из-за подпирающих ее гор мусора. Среди них мы пробираемся в коридор. Чего там только нет: пакеты с одеждой, игрушки, гнилые овощи, стройматериалы, старые затекшие обои, книги, сумки, неисправные бытовые приборы… И на этом хламе спокойно почивает кот. Большая часть вещей непригодна для применения, судя по внешнему виду. Среди бумаг замечаем и экскременты домашних питомцев», — пишет газета.

В зале и кухне аналогичная картина, а в спальню и вовсе не попасть — дверь закрыта, но через мутное стекло видно, что там завалено все от пола до потолка.

«Грязь везде — на полу, на стенах, на зеркалах, на окнах. Вонь в квартире стоит страшная. Вокруг отходов летают мухи, в кухне из-за грязной посуды и остатков пищи они везде. Это все хозяйку ничуть не смущает. Она чувствует себя вполне спокойно и просто считает себя запасливой. На мой вопрос, не мешает ли ей мусор, женщина настораживается и возмущается: „А где вы видите мусор?“ Мол, каждая из этих вещей стоит денег, как их можно выбросить? А подарки, которые ей когда-то дарили воспитанники, куда деть? Вынести в мусорные контейнеры рука не поднимается», — отмечает сотрудница газеты.

Что говорят в ЖЭС

Начальник ЖЭС-7 УЖРЭП Октябрьского района г. Гродно Олег Гайдель в курсе данной ситуации. Поясняет, что пенсионерка относится к категории одиноких граждан. Соответственно, ее в числе других периодически посещает смотровая комиссия. Во время одного из визитов члены комиссии выявили антисанитарное состояние жилых помещений. До этого никаких сигналов в ЖЭС от жильцов не поступало.

— Еще в прошлом году настолько остро проблема не стояла, сейчас ситуация усугубляется. Долгое время члены смотровой комиссии не могли попасть в данную квартиру, поскольку хозяйка не предоставляла доступ на свою частную территорию. Когда работникам коммунальной службы все же удалось туда попасть, они увидели перед собой жуткую картину — все жилище представляло собой самую настоящую свалку. Полная антисанитария. На данный момент в квартире отключен газ, поскольку, во-первых, плита отслужила свой срок эксплуатации, а во-вторых, отмечено захламление в кухне. Это небезопасно. Хозяйке выдано предписание на проведение уборки. Учитывая немалый объем работы и пожелания самой женщины, ей отведен больший срок на выполнение работ — 2 месяца. Он истекает в конце июля, после чего будет проведено обследование, — посвящает в суть дела Олег Гайдель. — На данный момент по данному факту проводится проверка с участием представителей различных служб, в том числе социальной, медицинской, санитарной, коммунальной. По ее результатам будет принято решение о дальнейших действиях. Ситуация находится на контроле.

Как подчеркнул собеседник, граждане, как собственники, так и наниматели жилых помещений, обязаны соблюдать установленные для проживания санитарные, технические, природоохранные и противопожарные требования, согласно Правилам пользования жилыми помещениями, установленными Постановлением Совета министров. Также в документе прописано, что граждане обязаны содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные, балконы и лоджии. Если этого не происходит, к таким жильцам принимаются меры воздействия. Как правило, окончательную точку ставит суд.

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