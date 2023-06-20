Лукашенко будет лично согласовывать даже председателя ОСВОД
- 20.06.2023, 19:28
- 1,496
Диктатор изменил устав.
Александром Лукашенко изменен устав ОСВОД, сообщили в пресс-службе узурпатора.
В частности, Лукашенко подписал указ (№175 от 20 июня 2023-го) о деятельности Белорусского республиканского общества спасания на водах. Документ определяет, в том числе, новую редакцию устава ОСВОДа. Кроме того, совершенствована структура организации, актуализированы его задачи и методы деятельности, имеющие государственное значение.
Но еще МЧС Беларуси получило полномочия по представлению государства в ОСВОД. В связи с чем в новой структуре объединения будет создан наблюдательный совет под руководством МЧС.
Также теперь главу ОСВОДа Лукашенко будет согласовывать на должности лично.
- В соответствии с указом перераспределяются функции между органами ОСВОД, изменяется порядок избрания и переизбрания председателя общества, в том числе, предполагается согласование его кандидатуры с «президентом» Беларуси, - прокомментировали в пресс-службе.