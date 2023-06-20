Cпецслужбы Германии установили наблюдение за поддерживающими войну выходцами из РФ 8 20.06.2023, 19:45

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В ФРГ признали российскую пропаганду одной из угроз национальной безопасности.

В Германии признали российскую пропаганду одной из угроз национальной безопасности на фоне войны в Украине и установили наблюдение за теми, кто ее поддерживает.

Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил глава BfV (Федеральное ведомство по охране конституции) Томас Хальденванг.

По его словам, в последнее десятилетие в Германию приехало много людей из стран бывшего СССР. Они интегрированы в немецкое общество и имеют национальные паспорта. Однако этот круг лиц в России «все еще рассматривают как своих русских, на которых хотят распространить влияние».

«Поэтому российская пропаганда по всем каналам направлена на этих людей, учитывая, что среди них распространен русский язык, на котором существуют нарративы Кремля», — сказал Хальденванг.

Он отметил, что российская пропаганда ведет к росту экстремизма ФРГ в свете войны в Украине. «Через соцсети распространяются посты экстремистского содержания, которые оправдывают войну, противоречащую международному праву», — подчеркнул Хальденванг.

Глава BfV заверил, что русская диаспора в целом устойчива к пропаганде из России. «Но мы сталкиваемся с пророссийскими протестами, в которых участвуют представители этой диаспоры. Сколько именно, у нас нет статистических данных. Мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее», — заключил он.

До этого установить «пристальное» наблюдение за проживающими в странах ЕС россиянами призвал президент Чехии Петр Павел. «Во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну», — сказал Павел в интервью «Радио Свобода».

Он привел в пример практику интернирования японцев в США в период Второй мировой войны. По мнению президента Чехии, этот опыт следует принять во внимание, когда речь заходит о проживающих в ЕС россиянах. «Это просто цена войны», — заключил он.

Согласно подсчетам «Би-би-си», в 2022 году по меньшей мере 155,4 тыс. граждан РФ получили временные виды на жительство в странах Европы, Турции и СНГ. Еще около 15 тыс. искали политическое убежище в ЕС, но только чуть больше 2 тыс. таких запросов были удовлетворены.

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