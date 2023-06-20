Литва ужесточила правила транзита товаров через Беларусь 1 20.06.2023, 20:00

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Ограничения вступят в силу с 3 июля.

Таможня Литвы решила ужесточить порядок грузового транзита товаров через территорию Беларуси и России. Ограничения вступят в силу с 3 июля и коснутся 57 групп товаров. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.

Под ужесточение транзита попадет продукция, которая используется «в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности» — на нее надо будет предоставлять декларации производителя. С 3 июля при декларировании товаров на экспорт и реэкспорт, а с 17 июля — и на таможнях, действующих в пунктах пограничного контроля.

Обязательным станет указание в таможенной декларации подтверждения, что производитель товаров знает продавца и покупателя в третьей стране. Также потребуется подтвердить, что товары будут перевозиться транзитом через Беларусь или Россию и не будут реализованы в этих странах. Производитель также должен знать, кто конечный потребитель товара в третьей стране.

«Без предоставления указанного документа на таможне Литвы продукция не будет выпущена из Европейского Союза. Кроме того, литовская таможня в случае обоснованных сомнений в подлинности представленного документа и правильности содержащейся в нем информации свяжется с компетентными органами страны производителя товара для проверки представленного документа и содержащейся в нем информации», — говорится в сообщении.

В литовской таможне напомнили, что с 5 июня уже действует усиленный контроль для предотвращения возможного обхода санкций — перевозчики должны представить подтверждающие это документы. Однако в ведомстве обеспокоены, что, несмотря на ограничения, «происходит параллельный импорт некоторых товаров в Россию и Беларусь».

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