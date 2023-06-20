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ВСУ двигаются по флангам под Бахмутом

  • 20.06.2023, 19:54
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ВСУ двигаются по флангам под Бахмутом

Работа продолжается 24/7.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал об обстановке на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях. По его словам, под Бахмутом Силы обороны продолжают продвигаться по флангам, а под Лиманом и Купянском украинские защитники отбивают атаки россиян.

«Бахмутское направление. Работа продолжается 24/7. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов», – отметил Сырский.

Он также опубликовал видео ночной работы снайперов Сил спецопераций.

«Живая сила врага успешно уничтожается. Профессиональная работа», – отметил Сырский.

На Лимано-Купянском направлении, по его словам, враг активизировался – предпринимает попытки штурмовых действий, проводит разведку.

«Силы обороны отбивают атаки и уничтожают вражеские БПЛА», – отметил Сырский, опубликовав видео 92-й отдельной механизированной бригады, на котором зенитчики «охотились» на разведывательный дрон оккупантов.

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