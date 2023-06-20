Еще один участник ЧВК «Вагнер» убил человека после возвращения с войны 20.06.2023, 20:18

1,050

Всего бойцами ЧВК было совершено как минимум шесть убийств гражданских лиц.

Вернувшийся с войны в Украине наемник ЧВК «Вагнер» Василий Мурачев расстрелял в Ангарске двух человек, один из которых погиб.

Как пишет Baza, инцидент произошел в кафе «Кофе-Лайк», где отдыхал президент Ангарской Федерации бокса Александр Ракислов. Вместе с ним был его знакомый — Оганес Туманян.

Когда в заведении пришел Мурачев, возглавляющий иркутский бойцовский клуб «Ахмат», между ним и Ракисловым возник спор. Наемник ЧВК выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в Ракислова. В это время Туманян кинулся на Мурачева с кухонным ножом, но наемник, получив несколько ножевых, застрелил его.

После этого Мурачев сел в машину без номеров и добрался до больницы, где находится под присмотром полиции. На него возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц (105 УК). Ракислов также находится под наблюдением врачей.

О том, что Мурачев недавно вернулся из зоны боевых действий, где он воевал в составе группировки «Вагнера», «Газете.Ru» рассказал вице-президент Ангарской федерации бокса Вячеслав Помыткин. «Этот товарищ вообще сидел, а потом пошел в «Вагнер», отбыл в ЧВК полгода, пришел неделю назад, по-моему. И что у него повернулось в голове и открыл стрельбу?» — сказал Помыткин.

Ранее вернувшиеся с фронта бойцы ЧВК «Вагнер» уже убивали мирных граждан. В Южной Осетии бывший наемник Георгий Сиукаев лишил жизни 38-летнего инвалида с ДЦП Сослана Валиева. В Кировской области за убийство соседки был задержан освободивший из тюрьмы наемник Иван Россомахин. В Заволжске Александр М. зарезал свою жену Екатерину на глазах у маленьких детей. Всего же бойцами ЧВК было совершено как минимум шесть убийств гражданских лиц.

По словам главы ЧВК «Вагенер» Евгения Пригожина, с фронта в Россию вернулись 32 тыс. бывших заключенных. Он утверждает, что среди них было зарегистрировано всего 83 преступления, что «в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракты с ЧВК «Вагнер».

До этого президент РФ Владимир Путин подтвердил, что лично подписывает указы о помиловании бывших заключенных, завербованных на войну.

В ноябре прошлого года ФСИН сообщила о рекордном сокращении числа заключенных — на 23 тыс. человек за два месяца. В следующий раз статистику опубликовали в январе 2023 года: в ведомстве сообщили, что с ноября число заключенных в России сократилось на 6 000 человек, что соответствует тренду предыдущих лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».