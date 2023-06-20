В Минске продают самолеты Ил-76 5 20.06.2023, 20:29

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Почем?

Предложение, которое нельзя упустить: купите самолет Ил-76МД и почувствуйте себя настоящим авиатором. Только, прежде чем лететь, не забудьте взять еще несколько двигателей (четыре). А вообще, есть еще множество других способов использования этого монстра — например, сделать из него бар. Очень дорогой бар, пишет «Онлайнер».

Данные лоты появились на сайте Института недвижимости и оценки. Всего на продажу выставлено два самолета 1988 года и четыре двигателя к ним. С самолетов сняты двигатели, их нужно покупать отдельно (они подходят на все модели Ил-76) и оборудование спецназначения. Самолеты грузовые.

У самолетов есть некоторые нюансы, после устранения которых машина сможет выполнять предназначенные для нее перевозки (взлетит она и без них, но могут возникнуть проблемы с разрешением).

Начальная цена указана без НДС и составляет 840 и 870 тысяч долларов (задаток 84 и 87 тысяч соответственно) на самолеты и 181—189 тысяч долларов (задаток 18 тысяч) на двигатели. Шаг электронных торгов — 5%. Продавцом значится «Авиакомпания „Трансавиаэкспорт“», причина продажи не указывается. Торги стартуют 18 июля.

«К участию в электронных торгах допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, без ограничения, вне зависимости от государственной принадлежности, своевременно подавшие заявление на участие в электронных торгах, внесшие задаток и предоставившие необходимые документы», — говорится в объявлении.

В основном потенциальными покупателями будут грузовые авиаперевозчики, но, может, у вас есть свои планы на эти модели?

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