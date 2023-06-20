Минчанка после ночного клуба громила машины на проспекте Победителей 3 20.06.2023, 21:01

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Женщину нашли по следу обуви.

Поведение 35-летней минчанки после посещения ночного клуба эксперты назвали «своеобразным афтерпати». Женщина утром вблизи дома на проспекте Победителей руками и ногами била припаркованные автомобили, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Минчанка повредила значки, щетки стеклоочистителя и другие элементы кузова. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1000 рублей. Женщина была задержана.

«В ходе проведения трасологической экспертизы установлено, что изъятый с места происшествия след обуви оставлен подошвой обуви, изъятой у подозреваемой», — сообщили в ГКСЭ.

Правоохранительными органами будет дана правовая оценка действиям минчанки.

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