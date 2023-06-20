Ликвидацию в Украине российского генерал-майора Горячева подтвердили в СМИ РФ 10 20.06.2023, 21:24

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Показали его могилу.

Подтвердилась информация о ликвидации в Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева.

О его похоронах в российском Санкт-Петербурге сообщило 20 июня местное издание «Фонтанка».

Журналисты выяснили, что оккупанта с «с почестями» похоронили 18 июня на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

На его могиле указана дата смерти – 12 июня.

Издание показало фото свежей могилы.

«Фонтанка» отметила, что пресс-секретарь президента страны-террориста Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о гибели Горячева, заявив, «что это компетенция минобороны».

Российский проект «Медиазона» писал, что по состоянию на начало июня 2023 года была подтверждена гибель минимум четверых высших офицеров армии РФ в звании генерал-майора (без учета Горячева). При этом, по данным японской разведки, в ходе вторжения в Украину могли погибнуть около 20 российских генералов.

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