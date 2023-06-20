Под Логойском продается новая дача по цене однушки 20.06.2023, 21:31

3,750

Выглядит как дом из американских фильмов.

Новая дача расположена в известном садовом товариществе недалеко от Минска. Рядом — популярный горнолыжный комплекс и живописные логойские холмы. Дом отлично подходит для беззаботного летнего отдыха, а стоит при этом недорого, примерно как студия с ремонтом в «Минск Мире» или Новой Боровой, пишет Realt.by.

Находится дача в 28 километрах от кольцевой, в современном СТ «Веряги». Добраться до этого дачного поселка в самом сердце живописной «белорусской Швейцарии» очень просто. Сюда ведет скоростная трасса на Витебск. После съезда с «логойки» асфальт продолжается до самого СТ.

Дом построен по каркасной технологии в 2022 году. При его возведении использовались качественные материалы и современные строительные технологии, обеспечено утепление и парогидроизоляция.

Площадь дома составляет 107 квадратных метров. На первом уровне находятся большая кухня-гостиная, санузел и несколько спален. Все комнаты уже отделаны. Новым жильцам осталось установить мебель, технику и приборы отопления.

Все удобства для полноценного загородного отдыха в доме также есть. Канализация и водоснабжение разведены по дому. Правда, вода тут пока — только сезонная. Решать вопрос со скважиной новым жильцам придется самостоятельно.

Украшает дом большая терраса, расположенная по двум сторонам. Она покрыта террасной доской из лиственницы.

На втором уровне дачи есть довольно вместительный чердак — там при желании можно обустроить дополнительную комнату.

Дом стоит на земельном участке в 10 соток. На территории имеются плодовые кусты, деревья, грядки. Участок правильной прямоугольной формы, огорожен.

Сообщается, что рядом — замечательные дружелюбные соседи, многие из которых живут круглогодично. Стоимость дачи — 55 тысяч долларов.

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