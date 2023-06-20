ВСУ снова отбросили оккупантов на юге-востоке Украины 1 20.06.2023, 21:38

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Обновленная карта боевых действий.

Украинским защитникам удалось оттеснить российских оккупантов на юго-востоке страны. Они продолжают там активные действия.

Об этом сообщает DeepStateMAP.

Согласно данным карты боевых действий, успех украинских военных сегодня был зафиксирован неподалеку от Орехова Запорожской области. Украинским защитникам удалось отбросить врага на севере от временно оккупированного села Работино.

При этом на других участках фронта, исходя из информации DeepStateMAP, каких-либо изменений пока нет.

Напомним, еще в начале июня украинские защитники активизировали наступательные действия на нескольких направлениях. Тогда российские пропагандисты начали заявлять о якобы начале контрнаступления ВСУ, но такие вбросы опровергли.

Украинским военным удалось достичь успеха на юго-востоке Украины, там за две недели было деоккупированно восемь населенных пунктов. К примеру, вчера, 19 июня, стало известно об освобождении от россиян села Пятихатки Запорожской области.

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