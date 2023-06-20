Ученые раскрыли тайну древних сооружений, построенных вдоль Нила 20.06.2023, 21:51

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Они оказались старейшей в мире гидравлической системой.

Ученые из Австралии и Великобритании выяснили, что древние каменные сооружения вдоль реки Нил в Судане, вероятно, представляют собой старейшую гидравлическую систему подобного рода в мире. Ее использовали 3000 лет назад.

ScienceAlert передает, что жители древней империи Нубии на севере Судана построили конструкцию для управления потоками воды и ила. Она применялась для улавливания плодородного ила, орошения земель, ограничения береговой эрозии, защиты от сезонных наводнений и песчаных ветров.

Гидравлическая система была найдена благодаря спутниковым данным, опросу местного населения и многим ранним исследованиям. Сейчас сооружение погребено под водами Нила или находится на руслах пересохших рек.

Система настолько эффективна, что в других местах ее все еще используют местные жители. Климатические изменения за последние три тысячелетия значительно изменили течение Нила в регионе, потому такое подспорье помогает людям.

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