Доносчица из Гродно записала покаянное видео 2 20.06.2023, 22:02

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Ольга Бондарева

На днях «ябатька» Бондарева пошла в атаку на начальника областной милиции.

Известная своими радикально антибелорусскими позициями пророссийская и пролукашенковская доносчица Ольга Бондарева снялась в необычном для себя жанре — покаянном видео. Оно появилось в ее телеграм-канале как «официальное заявление», пишет «Наша Нiва».

«Прошу прощения у всех, кого могла обидеть неосторожным словом или необоснованными претензиями: депутатов, публичных лиц, сотрудников правоохранительных органов», — говорит на камеру Бондарева.

Появление этого видео явно связано с тем, что в последнее время Бондарева, чувствуя свою безнаказанность и даже силу, так как на ее кляузы властные органы быстро реагировали и делали все, что ей хотелось, перестала чувствовать меру. В результате под критику одиозной «ябатьки» стали попадать даже чиновники и силовики, с которыми у нее по тем или иным причинам не сложились отношения. А явно перешла все красные линии она тогда, когда пошла в атаку на начальника гродненской областной милиции Дмитрия Резенкова.

Можно предположить, что именно аргументы высокопоставленных силовиков вернули Бондареву с неба на землю и заставили более критически оценить свою роль и место.

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