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В Тбилиси отец задержанного на протестах парня зашил рот и глаз

  • 20.06.2023, 22:13
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В Тбилиси отец задержанного на протестах парня зашил рот и глаз

Он требует освободить сына.

Отец задержанного в Тбилиси во время протестов в марте против российского закона об «иноагентах» Лазаре Григориадиса Бека во вторник зашил себе рот и глаз в знак протеста против незаконного удержания его сына.

Об этом сообщает Interpressnews.

Бека Григориадис является одним из участников акции под зданием парламента Грузии под названием «Нет российской власти – гражданское неповиновение».

Ее организаторы требуют смены власти и освобождения политзаключенных, обещая устраивать акции до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Как известно, 21-летнего Григориадиса полиция задержала в ночь на 29 марта, а 31 марта суд приговорил его к предварительному заключению.

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