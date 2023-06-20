Роналду первым в истории футбола сыграл 200 матчей за сборную
- 20.06.2023, 22:25
На счету Роналду 122 гола в составе сборной Португалии.
Криштиану Роналду вышел в основном составе сборной Португалии в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года против команды Исландии. Для него это уже 200-й матч за национальную сборную.
38-летний форвард, который сейчас выступает в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», стал первым игроком в истории футбола, кому удалось сыграть 200 матчей за сборную. На втором месте Бадер аль-Мутава из Кувейта (196). Из европейцев 180 матчей сыграл испанец Серхио Рамос (шестое место).
На счету Роналду 122 гола в составе сборной Португалии. Это тоже рекордный показатель. На втором месте иранец Али Даеи (109).
Встреча против сборной Исландии проходит в Рейкьявике. В отборочном турнире в группе J также выступают сборные Боснии и Герцеговины, Словакии, Люксембурга и Лихтенштейна.