Португалия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Португалия объявила о новом пакете военной помощи Украине1
- 20.06.2023, 23:16
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Киев получит партию гаубиц и бронемашин M113.
Португалия сегодня, 20 июня, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут гаубицы и бронемашины M113.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Португалии.
«Португалия продолжает поддерживать Украину», - говорится в сообщении.
Отмечается, что страна передаст Украине 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.
«Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тонн боеприпасов и 5 закрытых машин медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель», - добавили в Министерстве.