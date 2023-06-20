Португалия объявила о новом пакете военной помощи Украине 1 20.06.2023, 23:16

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Киев получит партию гаубиц и бронемашин M113.

Португалия сегодня, 20 июня, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут гаубицы и бронемашины M113.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Португалии.

«Португалия продолжает поддерживать Украину», - говорится в сообщении.

Отмечается, что страна передаст Украине 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.

«Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тонн боеприпасов и 5 закрытых машин медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель», - добавили в Министерстве.

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